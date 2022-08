L’affronto della regina Elisabetta nei confronti di Meghan Markle: il gesto non passa inosservato

È successo tutto nel giorno del 41esimo compleanno di Meghan Markle, il gesto di Elisabetta si è notato subito e ha fatto il giro del mondo

Un ‘silenzio’ che ha immediatamente dato adito a molte supposizioni. È quello della regina Elisabetta nei confronti della moglie di suo nipote Harry, in occasione del suo 41esimo compleanno. Se fino ad oggi la regina ha celebrato questa giornata con un messaggio postato sull’account Twitter della famiglia reale, questa volta le cose sono andate diversamente.

La sovrana sembra infatti aver, volutamente o meno non è al momento dato saperlo, snobbato la Markle che il 4 agosto ha festeggiato 41 anni; infatti nessun post è stato pubblicato per celebrare il suo grande giorno, e non fare pubblicamente gli auguri di compleanno all’interno di una famiglia reale, è un gesto che non può certamente passare inosservato.

La regina non fa gli auguri di buon compleanno a Meghan, che cosa sta succedendo?

Si ritiene che Meghan abbia trascorso la giornata privatamente nella sua casa in California con il marito, il principe Harry, e con i figli Archie e Lilibet. Da quando ha sposato Harry nel 2018, l’account Twitter della famiglia reale le ha pubblicamente augurato un felice compleanno ogni anno, compreso il 2021, quando ha raggiunto i suoi 40 anni. Tuttavia, quest’anno, l’account non menzionava affatto il compleanno di Meghan e l’unico post pubblicato ieri riguardava la visita della Principessa Anna a Edimburgo.

Anche l’account Instagram ufficiale della famiglia reale non ha pubblicato post sul compleanno di Meghan. Il corrispondente reale del Daily Express, Richard Palmer, ha definito la faccenda “notevole” pur spiegando che potrebbe anche essere la conseguenza di una sorta di nuova ‘convenzione’. “Il sito web della regina ha trascurato di menzionare il grande giorno dopo aver deciso che segnerà i compleanni dei membri non lavoratori della famiglia solo quando finiranno con uno zero”.

Gli auguri di William e Kate Middleton a Meghan

Tuttavia il duca e la duchessa di Cambridge hanno inviato pubblicamente gli auguri di compleanno a Meghan. Il principe William e Kate si sono rivolti a Twitter e alle loro storie su Instagram e hanno scritto: “Auguri un buon compleanno alla duchessa del Sussex!”. Hanno anche condiviso una foto di Meghan, che è stata scattata fuori dalla Cattedrale di St Paul durante le celebrazioni del Queen’s Platinum Jubilee all’inizio di quest’estate. Il loro messaggio di buon compleanno a Meghan arriva nel bel mezzo di una presunta spaccatura tra William e suo fratello minore, il principe Harry.

Si è parlato molto della spaccatura tra i due fratelli con la loro gelida relazione innescata dalle preoccupazioni di William per la relazione in rapido sviluppo di Harry con Meghan prima del loro matrimonio reale nel 2018. Lo scontro si è fatto più forte dopo che Harry, nel corso dell’intervista bomba con Oprah Winfrey e dopo aver lasciato la carica di membro della famiglia reale, ha affermato che il fratello era “intrappolato” all’interno del sistema reale. Presunte tensioni vi sarebbero anche state tra Meghan e Kate.