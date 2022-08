Paura in Rai, il famoso conduttore coinvolto in un grave incidente: l’azienda non si pronuncia

Attimi di paura quelli provati per un noto ed amatissimo conduttore Rai: è stato, infatti, coinvolto in uno spaventoso incidente stradale

La paura dilagava al momento dell’impatto dell’incidente stradale in cui sono dati coinvolti una donna e un famoso presentatore dell’emittente televisiva Rai. La dinamica del sinistro è stata raccontata proprio da quest’ultimo, in occasione di un’intervista al magazine Diva e Donna. Ve ne parliamo scorrendo in basso…

Il conduttore era alla guida della sua moto a Roma e si stava recando dal barbiere, per tagliare i capelli. Una strada che, dunque, conosceva ed era super abituato a percorrere. Quel giorno, però, una donna scelse di imboccare una strada in controsenso.

Nell’effettuare tale manovra, la donna ha tagliato la strada al conduttore che, per frenare in tempo e cercare di salvarsi, è caduto dalla moto, che, nell’impatto, si è rotta in diversi pezzi. Per fortuna, si è procurato giusto qualche taglio su braccia e gambe e anche la donna ne è uscita illesa, porgendo ripetutamente le sue scuse.

Paura per il famoso conduttore: ecco le sue condizioni attuali

“Lo spavento è stato notevole (…). Mi ha scosso nel profondo avere un incidente nonostante tutta l’attenzione che metto alla guida” ha dichiarato al magazine. È proprio così che Beppe Convertini si è sentito al momento dell’impatto e nei momenti a seguire. Non ha però parlato solo dell’incidente…

Qual è però lo stato d’animo del conduttore dopo aver vissuto un momento così spaventoso? In primis, è felice di essersela cavata con pochi graffi: in secondo luogo, però, non ha mancato di sottolineare la sua devozione, ringraziando chiunque abbia voluto “salvarlo”

“Sono rimasto illeso grazie a Dio e a San Pio, al quale sono devoto” ha infatti affermato, facendo riferimento anche alla storia di sua madre. È proprio lei, infatti, ad avergli trasmesso l’amore per la religione: “Devo tutto a mia madre, ho un rapporto speciale con lei” ha ammesso.

Cosa è successo alla mamma del conduttore? Ha affermato con certezza di aver incontrato Padre Pio in persona! E non solo…pare che sia stato proprio lui a permetterle di avere altri figli dopo anni di tentativi a vuoto.

Dopo la primogenita Maria, infatti, la donna non riusciva più a rimanere incinta: dopo l’incontro, invece, è riuscita ad avere Beppe ed Anna, sorella minore del noto conduttore. Una storia toccante, che ha reso Convertini un fervido fedele: “È una devozione di famiglia quella a San Pio, è un valore che mi porto dentro” ha concluso.