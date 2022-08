Zelensky non ci sta e attacca anche Amnesty International: “Tenta di discolpare la Russia”

Anche Amnesty International non è esente dalle critiche del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Per quanto in amore e in guerra sia tutto lecito, però, ci sono dei limiti insuperabili.

Uno dei difetti più grandi dei leader politici oggigiorno è non ammettere mai i propri errori. Difetto in realtà che ormai ritroviamo nel 99% della popolazione mondiale, quasi 8 miliardi ormai. Insomma, è una prerogativa più che umana aggirare l’ostacolo pur di non confessare, a sé stessi in primis, di aver sbagliato.

Se nel privato, però, alla fine si tratta di un comportamento deprecabile ma fine a sé stesso, lo stesso non si può dire se sei leader di una Nazione in guerra. Anche se vittima, poco cambia, le nostre azioni ci qualificano e ci distinguono da quello che critichiamo e disprezziamo. Il resto è fuffa mediatica e pop con cui ormai facciamo i conti da mesi e che ha raggiunto il massimo del suo splendore una settimana fa sulla copertina di Vogue.

Insomma, solo perché si è dalla parte dei buoni, non è giustificabile una condotta scorretta a priori che trova la sua ragion d’essere nel vittimismo a furor di popolo e video social, allora c’è il rischio di diventare ciò che si combatte con le unghie e coi denti. Eppure, per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non è affatto così e ha deciso di andar contro Amnesty International, un’Ong che da quasi 50 anni si fa spazio tra le grandi potenze per difendere i diritti umani in tutto il mondo. Ma cosa ha fatto arrabbiare così tanto Zelensky?

Zelensky vs Amnesty International: il dissing che non volevamo leggere

Partiamo da un presupposto: Amnesty International ha fatto solo il suo dovere, ovvero segnalare situazioni critiche che possono minare la vita degli essere umani, qualunque sia la loro nazionalità, sesso o religione. Proprio per questo, l’Ong ha fatto presente come anche Zelsnky stia minando la sicurezza dei civili, applicando tattiche militari che li mettono seriamente in pericolo. L’esercito ucraino, infatti, sta violando il diritto umanitario, operando spesso in zone residenziali, inclusi ospedali e scuole, che dovrebbero rimanere zone franche.

Tuttavia, questo monito da parte di Amnesty International non è piaciuto per nulla a Volodymyr Zelensky che nel suo messaggio quotidiano alla Nazione ha commentato così il rapporto dell’Ong. “Rispetto all’attacco di Toretsk e ad altre migliaia di crimini commessi dai terroristi russi, non vediamo rapporti così chiari ed opportuni. Abbiamo visto un rapporto completamente diverso di Amnesty, che purtroppo tenta di discolpare la Russia e di trasferire la responsabilità dall’aggressore alla vittima”.

Insomma, stiamo parlando di accuse gravi che tentano di spostare il focus del discorso altrove, facendo leva sul ruolo di vittima e carnefice che non può però e non deve importare ad Amnesty International, il cui compito è solo denunciare tutte le violazioni del diritto umanitario, lo stesso che ci impedisce di diventare come chi combattiamo ferocemente.

Proprio per questo, la segretaria generale di Amnesty Agnès Callamard, come riportato da ‘Adnkronos’ ha fatto sapere a Zelensky che “essere in posizione difensiva non esime l’esercito ucraino dal rispettare il diritto internazionale umanitario. Ci sono evidenze che l’esercito ucraino ha lanciato attacchi da aree residenziali popolate e che si sono insediate in 19 villaggi e paesi”, ha concluso la Callamard mal digerendo l’ingerenza del presidnte ucraino.