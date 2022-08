Diletta Leotta, avete mai visto la mamma? La foto da giovane dimostra l’assurda verità

Diletta Leotta è la conduttrice più sexy che ci sia, ma sai che sua mamma potrebbe farle concorrenza? Il suo scatto da giovane è pazzesco

Diletta Leotta è indubbiamente uno dei sex symbol più amati del momento: non è infatti solo amata per la sua innegabile bellezza angelica, ma anche per la sua estrema professionalità. Spazia infatti, dal lavoro da modella a quello di presentatrice, speaker radiofonica, presentatrice. Sai che, però, ha preso tutto da sua mamma? Quanto ne sai di lei?

Intanto, ricordiamo che la conduttrice ha iniziato la sua carriera con Sky, presentando programmi in ambito sportivo. È con DAZN però che trova la chiave del successo.

È stata, infatti, notata da numerosi brand famosi, che l’hanno subito arruolata nei panni di testimonial: è così che i contenuti della presentatrice sono diventati sempre più virali ed apprezzati sui social, dove ha raggiunto la soglia di 8 milioni di follower.

Quanto sai, però, della super mamma della Leotta? Per lei, basti sapere che è sempre stata un’icona, un esempio da seguire ed è per questo che sono estremamente legate, a tratti inseparabili. Vi sveliamo di più…

Diletta Leotta, la foto della mamma da giovane spiazza i fan

A dare un particolare assaggio della super mamma è stata proprio Diletta che ha deliziato i follower con una iG Story. Il contenuto è da non credere: la conduttrice, infatti, ha mostrato un’immagine della mamma da giovane e tutti sono rimasti sbalorditi...

Intanto, vi sveliamo che la mamma di Diletta si chiama Ofelia Castorina e conta quasi 29 mila follower su Instagram. Essendo mamma della conduttrice più affascinante che ci sia, ha acquisito una popolarità e un seguito considerevoli.

Di lei non si sa molto: è una donna estremamente riservata, dunque non ama condividere molto di sè sui social. Ciò che è dato sapere è che è estremamente dedita alla famiglia ed è proprio questo il valore più importante per lei.

Inoltre è appassionata di architettura e design e, per quanto non siano emersi dettagli nemmeno sulla sua vita professionale, potrebbe svolgere una mansione proprio in questo ambito.

In alto, vi mostriamo la storia che Diletta ha pubblicato, citando proprio i suoi genitori: la foto della mamma da giovane, per quanto la mostri soltanto di spalle, fa capire quanto ci sia di sua figlia in lei.

Sembra, infatti, di vedere proprio Diletta nella fotografia e questo dettaglio non è affatto passato inosservato!