È la prima volta che accade: la principessa Charlotte incanta e lascia tutti a bocca aperta

Prima uscita pubblica senza i fratellini per la principessa Charlotte la quale, a dispetto dei suoi 7 anni, ha mostrato una professionalità incredibile. Tutti nel Regno Unito le vogliono bene

La principessa Charlotte ha fatto la sua prima uscita reale da sola, ovvero senza i fratellini, accompagnata dai suoi genitori Kate Middleton e William, e i fan sono rimasti colpiti dalla professionalità della bambina di 7 anni. Il duca e la duchessa hanno portato con sé la giovane reale ai Giochi del Commonwealth martedì 2 agosto. Dopo aver assistito ad un incontro di nuoto, i reali si sono diretti alla SportsAid House per visitare un ente di beneficenza che Kate sostiene dal 2013.

Il trio ha incontrato diversi atleti supportati dal programma Team England Futures di SportsAid, inclusi i powerlifter di 21 anni Tom Smith e Lottie McGuinness. Mentre il Duca e la Duchessa parlavano con gli atleti, la Principessa Charlotte imitava i suoi genitori sedendosi educatamente con le mani giunte in grembo. È apparsa anche molto impegnata nella conversazione, protesa verso gli atleti mentre ascoltava il discorso con attenzione ed interessse.

La principessa ha anche avuto la possibilità di mostrare la sua stretta di mano reale. Inoltre, mentre aiutava i suoi genitori a svolgere i loro doveri reali, la principessa Charlotte ha potuto partecipare a un seminario interattivo insieme agli atleti per conoscere l’alimentazione e l’importanza del sonno ristoratore. Questa è la prima volta che Charlotte partecipa a un evento reale insieme ai suoi genitori e senza i suoi fratelli.

Di solito è accompagnata dal principe Louis e dal principe George. Louis è ancora molto piccolo per poter presenziare a tutti gli appuntamenti pubblici dei reali ma George, che dei tre è il più grande, ha già avuto l’opportunità di prendere parte con i suoi genitori ad alcune uscite senza fratellino e sorellina. Proprio il mese scorso, ad esempio, George ha fatto il suo debutto a Wimbledon.

Inutile sottolineare che il video che mostra Charlotte seduta tra i suoi genitori ed intenta ad ascoltare gli atleti è divenuto immediatamente virale generando migliaia di commenti in suo favore. Agli inglesi i figli di William e Kate piacciono moltissimo: i tre hanno avuto la possibilità di mostrarsi al mondo in occasione del Giubileo di Platino scatenando la gioia della popolazione che ha sottolineato la grande somiglianza di George e Charlotte a William e del principino Louis a Charlotte.

In questa nuova occasione però Charlotte ha mostrato di aver appreso anche dalla madre alcune regole di comportamento che i reali devono adottare durante le occasioni pubbliche; mentre di recente il padre ha rivelato che la sua grande passione in questo momento è il calcio, e che ama giocare in porta.

The Duchess, Duke and Princess Charlotte, accompanied by @TJL1967, are joining a series of interactive workshops at SportsAid House. They are meeting powerlifters Tom Smith and Lottie McGuinness, both 21, in a mentoring session led by @Sarah_Winckless and @DaniBrownMBE! pic.twitter.com/L56U4Fd3xr

— SportsAid (@TeamSportsAid) August 2, 2022