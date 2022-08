“Ecco come vivo nella mia Honda Civic”: senzatetto star dei social svela i segreti della vita in auto

Nikita Crump ha raccontato via Tiktok di essere una senzatetto e ha mostrato senza filtri come vive nella sua Honda Civic

Il movimento “Van Life” potrebbe evocare l’impressione di uno stile di vita liberatorio, lontani dai vincoli della classica vita in città, con casa, bollette da pagare, burocrazia da seguire. E sempre più persone hanno cercato di seguire questa ‘strada’ impegnandosi nel trasformare un vecchio mezzo in una sorta di abitazione su ruote che soddisfi tutte le loro necessità. Ma c’è chi come Nikita Crump non ha avuto molta altra scelta e ha dovuto scegliere se vivere nella sua auto o ritrovarsi per la strada.

La giovane, che vanta oggi un vasto seguito sui social (oltre un milione di follower) ed in particolare su TikTok, ha spiegato di essere una senzatetto rivelando come riesca a vivere nella sua Honda Civic. Un’esperienza per molti, ma per lei una scelta inevitabile derivante da un’assoluta necessità. Decidendo di mostrare senza filtri la vita in un’automobile.

Giovane senzatetto vive in auto da anni: ecco come ci riesce

La giovane ha lottato a lungo per pagare l’affitto in tempo arrivando anche a saltare i pasti per risparmiare denaro, e svolgendo due lavori. Ma nonostante questo è arrivata ad indebitarsi e ha deciso di chiamare la sua auto ‘casa’ per evitare di cadere in una irreversibile rovina finanziaria. Crump si è trasferita nella sua Honda alla fine del 2019 e ci ha vissuto da allora e nonostante le sue sincere discussioni su cosa serve per vivere in questo modo, la conseguenza più importante è che così è rimasta fuori dagli esorbitanti costi della vita odierni, con l’inflazione che continua a crescere e cosi i prezzi e gli affitti.

Come dorme, si protegge e trova i posti per la notte

Nikita ha realizzato coperture per i finestrini isolate sia all’interno che all’esterno ed il tessuto nero impedisce qualsiasi visuale all’interno, il che l’aiuta e sentrsi al sicuro. “Materiali riflettenti e isolanti rivestono un lato delle coperture – ha spiegato in un video diventato virale nel quale parla delle misure di sicurezza adottate – mentre un altro ha tessuto nero appoggiato contro il finestrino”. Dorme sul sedile posteriore ed ogni mattina piega le lenzuola in una pila ordinata per creare spazio che possa sfruttare nel corso della giornata. Pur essendo un modo per risparmiare denaro, i video della ragazza sono accompagnati da dichiarazioni di non responsabilità che dicono: “Partecipare a questa attività potrebbe causare danni a te o ad altri”.

Il 4 luglio, Crump ha pubblicato un altro video che mostra i suoi modi per trovare un posto dove dormire ogni notte. Usa la visualizzazione satellitare su Google Maps per individuare i quartieri “carini” o quelli con grandi proprietà con le proprie piscine. Quindi ingrandisce per vedere se altre auto sono parcheggiate per strada. Il passo successivo, dice, è andare di notte a controllare di persona. “Se il quartiere è tranquillo e posso mimetizzarmi ci vado”.

La reazione degli utenti sui social

Usa il posto di guida come tavolo da pranzo, con un vassoio che si aggancia al volante. Vi sono filmati nei quali mostra come prepara il pranzo o cosa riceve da asporto ma anche come dorme e come pulisce l’auto dopo la notte. E ancora dove va a farsi la doccia o lavarsi i denti. “Piego sempre il bucato nella lavanderia a gettoni, in auto non potrei”. Nel bagagliaio ci sono i dispositivi elettronici. Molti utenti si sono complimentati con lei spiegando che il suo stile di vita è di grande ispirazione, specialmente in tempi di crisi economica.