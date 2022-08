Si ferma in autogril per andare in bagno, finisce per partorire nella toilette: il marito riprende tutto

Tiktoker è protagonista di una storia davvero assurda. Era incinta al nono mese quando, dopo essersi recato in bagno in autogrill, ha partorito la sua bambina.

Il marito ha ripreso tutto facendo diventare l’episodio virale.

Lei è Kaitlyn Fullerton Mancera e il suo nome è diventato famoso per una storia ai limiti dell’assurdo. La donna ha partorito dopo essersi fermata in una stazione di servizio perché sentiva l’urgenza di andare al bagno. Altro non era che la necessità di fare luce al suo bambino. Strane sensazioni interpretate decisamente nel modo sbagliato.

La storia della donna che ha partorito in autogrill

Come tantissime delle cose che accadono al giorno d’oggi, anche quest’episodio è finito su Tik Tok, il social cinese che raccoglie davvero tantissimi episodi al limite dell’assurdo. A pubblicare il filmato della vicenda di Kaitlyn è stato il marito che si è ritrovato a riprendere l’intera scena. Nel giro di dieci minuti la donna ha dato luce al bambino mentre il marito Sergio attendeva in auto il suo arrivo, senza rendersi assolutamente conto di quello che stava accadendo dentro.

Una donna che si trovava al bagno insieme a lei, si è resa conto di quello che stava accadendo e ha pensato bene di correre fuori alla stazione di servizio per cercare il marito della donna, ancora in auto in attesa del suo arrivo.

L’uomo ha fatto giusto in tempo a entrare nel bagno dell’autogrill per ritrovarsi davanti ai propri occhi la sorpresa: la moglie aveva già partorito, dato vita al loro bambino. Il piccolo appena nato è stato così ripreso dal papà e diventato protagonista di un breve filmato, davvero speciale, divenuto poi virale su Tik Tok. La famiglia, originaria del Texas, ha voluto condividere questa storia molto particolare con i follower. Il filmato infatti ha raggiunto più di 20 milioni di visualizzazioni su Tik Tok e ha reso celebre non solo il piccoletto, ma anche la mamma.

Singolare il racconto del marito che spiega come una donna sia improvvisamente comparsa nel parcheggio dell’autogrill e gli abbia detto: “Ehi, tua moglie ha partorito in bagno”. Ovviamente dopo tutto questo trambusto la coppia si è recata presso l’ospedale Sugar Land dove medici e paramedici hanno accolto i pazienti: mamma e piccolo stavano benissimo e così dopo la loro foto, dolcissima del primo incontro, è diventata molto virale su Instagram. Tanti auguri a questa nuova famosa e virale famiglia!