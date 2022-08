Due volti storici dicono addio alla popolare fiction: fan disperati e pronti alla protesta

La fiction Don Matteo continua ad appassionare milioni di telespettatori, ma anche a stupire: due amati attori potrebbero dire addio al cast

La fiction Don Matteo rimane una delle più amate e seguite da grandi e piccini. Il motivo? la sua attitudine spensierata e avvezza a diversi generi: dalla leggerezza delle storie d’amore tra i personaggi ai mille intrighi misteriosi che il prete più famoso della Rai si trova sempre a dover risolvere. Due noti attori della serie, però, potrebbero presto salutare il cast…

Dopo il duro colpo dato proprio dall’addio di Don Matteo, interpretato da Terence Hill e protagonista indiscusso della serie, i telespettatori dovranno fare i conti con un’altra uscita di scena non da poco.

Da marzo 2022, il noto attore ha abbandonato la sitcom in cui presenziava da ben 12 stagioni consecutive per lasciar spazio al suo “erede”, il mitico Raul Bova. Quest’ultimo, infatti, da marzo 2022 interpreta Don Massimo, il nuovo prete di Spoleto e che “fa le veci” proprio di Don Matteo.

Ma quali altri personaggi diranno addio alla famosa serie TV?

Don Matteo, ecco chi dirà presto dire addio al cast

Già secondo Panorama e Di Lei, era corsa voce che Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, rispettivamente interpreti del capitano Anna Olivieri e del Pubblico Ministero Marco Nardi. La conferma ufficiale tuttavia pare essere arrivata dal settimanale TV Mia, a cui gli attori hanno rilasciato un’intervista..

Entrambi erano due personaggi molto amati dal pubblico, non solo per la loro indiscussa simpatia, ma anche per la storia d’amore che stavano tessendo puntata dopo puntata.

L’ultima stagione, infatti, è stata coronata proprio con un bacio tra i due che, però, pare sia destinato a non avere un seguito.

“Solo una ragione molto forte potrebbe riaprire il cerchio che si è chiuso con il bacio finale” ha affermato la Giannetta, confermando che non ci sarebbe davvero modo di dare un prosieguo a questa storia.

D’altronde, proprio l’attrice prossimamente sarà impegnata con la seconda stagione della fiction Blanca, dunque la presenza su entrambi i set sarebbe inconciliabile.

Anche Lastrico poi ha detto la sua in merito: “Nessun PM è mai rimasto per più di tre stagioni a Don Matteo. La storia tra Marco ed Anna dovrebbe finire bene con quel bacio o terminare per sempre con l’uscita di scena di uno dei due personaggi”.

E per chi se lo stesse chiedendo… niente tira e molla! Lastrico è stato molto chiaro anche su questo: “Dopo tutto questo è impensabile continuare con questo tira e molla”. Insomma, più chiaro di così non c’è!