Kate Middleton nella ‘cerchia ristretta’ della regina Elisabetta? Il gesto che lo prova

Prima del suo matrimonio con il principe William, Kate Middleton è stata invitata al ritiro scozzese della regina Elisabetta a Balmoral e qui Sua Maestà avrebbe preso un’importante decisione

È diventata una tradizione di famiglia per il duca e la duchessa di Cambridge recarsi in Scozia ogni estate. Ma secondo quanto affermato in un libro, quello che oggi è per la coppia una sorta di routine, in passato ha assunto un importante valore simbolico. Tutto sarebbe accaduto prima del matrimonio di Kate Middleton con il principe William, ma andiamo con ordine.

Insieme ai loro figli, i principini George, Charlotte e Louis, trascorrono del tempo con la regina durante le sue vacanze annuali nella sua tenuta di Balmoral. Naturalmente, il principe William ha visitato il ritiro delle Highlands scozzesi sin da quando era un ragazzino con il resto dei suoi parenti reali. Ma per sua moglie Kate, il suo invito a trascorrere del tempo a Balmoral è arrivato nei giorni in cui ha iniziato a frequentare il suo futuro marito. Non c’è dubbio che Kate si sia sentita nervosa prima dei suoi primi viaggi nella tenuta ma sembra che la regina fosse desiderosa di farla sentire la benvenuta e, secondo quanto emerso, lo avrebbe fatto concedendole un raro privilegio.

Il raro privilegio concesso dalla regina a Kate Middleton

A sostenerlo è l’autrice reale Katie Nicholl, secondo la quale Sua Maestà ha dato a Kate il permesso di portare la sua macchina fotografica e scattare foto a Balmoral e del meraviglioso paesaggio circostante, sapendo quanto amasse la fotografia. Un gesto, un raro privilegio che Sua Maestà a concesso alla futura moglie del nipote per mostrare che fosse intenzionata ad avere Kate nella sua ‘cerchia ristretta’ di persone delle quali nutre stima e fiducia (reciproca).

E anche se questo potrebbe non sembrare un grosso problema per le persone comuni, concedere un simile privilegio all’interno della tenuta della regina d’Inghilterra non è certo qualcosa che accade tutti i giorni. Nel suo libro, Kate: The Future Queen, scrive: “Fino a quel momento la regina aveva incontrato Kate solo di sfuggita al matrimonio di Peter e Autumn Phillips, ma ha fatto di tutto per farla sentire la benvenuta, concedendole il permesso di scattare foto a Balmoral. Aggiungendo: “Come donna che ha vissuto tutta la sua vita sotto gli occhi del pubblico, la regina raramente abbassa la guardia e pochissimi, a parte la sua famiglia e gli amici più cari, riescono a vedere la vera Elisabetta”.

Una foto di Kate scattata a Balmoral è stata resa nota

Una foto molto famosa scattata da Kate a Balmoral è stata rilasciata l’anno scorso in seguito alla triste morte del marito della regina, il principe Filippo. Mostra la regina e il defunto duca di Edimburgo nel 2018 circondati da sette dei loro pronipoti durante una delle loro vacanze in famiglia in Scozia.

La regina rimane a Balmoral per tutto agosto e fino a settembre e attualmente risiede lì. Durante il suo soggiorno, la regina invita i membri della famiglia a stare con lei e prendere parte a una serie di attività all’aperto. Si dice che i reali adorino fare passeggiate nei 50.000 acri della tenuta e godersi picnic e barbecue.