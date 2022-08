Amadeus tradito dall’amica più cara: fulmine a ciel sereno nel pieno delle vacanze

La decisione presa dalla Rai verso Amadeus ha lasciato tutti di stucco: dato il suo successo, non ci si aspettava questo cambio di rotta

Amadeus è uno dei presentatori più conosciuti e amati in Rai: con la condizione per diversi anni di fila del noto Festival di Sanremo ha definitivamente consacrato la sua lunga ed incredibile carriera, diventando a tutti gli effetti lo showman per antonomasia. Negli ultimi giorni, però, si parla di uno “sgarro” verso di lui da parte della nota emittente TV…

Tra i programmi condotti da Amadeus, ricordiamo in primis L’Eredità, da sempre in onda in prima serata su Rai 1, ma anche Reazione a Catena d’estate o I Soliti Ignoti in prima serata, sempre sullo stesso canale.

Insomma, il conduttore è davvero super presente in Rai ed è per questo motivo che, probabilmente, è riuscito ad ottenere per diverso tempo anche il tanto ambito ruolo di presentatore del Festival della canzone italiana.

Ma cosa sarà successo negli ultimi tempi? Ve ne parliamo scorrendo in basso…

Amadeus, ecco cosa ha deciso la Rai nei suoi riguardi

L’indiscrezione lanciata da Davide Maggio è a dir poco sconvolgente. Se Amadeus ha sempre presenziato in Rai con grande assiduità, rimanendo sempre in vetta tra i conduttori più richiesti, quest’anno un ruolo che ha da sempre ricoperto potrebbe andare ad una sua carissima amica e collega…

Ebbene sì, pare che la Rai abbia deciso di “mettere contro” due colossi della televisione italiana: da un lato, il grande Amadeus, dall’altra, l’incredibile e biondissima Antonella Clerici.

Il motivo sarebbe dovuto ai seguitissimi annunci della Lotteria Italia, il gioco più seguito e amato dai telespettatori a casa. Nonostante, infatti, possa sembrare solo “un contorno” dei programmi TV principali riveste comunque un’importanza non da poco.

Gli annunci della famosa Lotteria, negli ultimi tempi, sono sempre stati fatti nel programma I Soliti Ignoti, condotto ovviamente da Amadeus. Quest’anno, però, la Rai ha deciso di apportare un grande cambiamento al palinsesto in tal senso.

L’emittente ha così deciso di spostare gli annunci al mattino, per l’esattezza, in occasione del programma È Sempre Mezzogiorno, che verrà condotto proprio dalla super Antonella Clerici.

Un motivo di scontro tra i du amati conduttori? Ma assolutamente no! Amadeus e la Clerici, oltre ad essere colleghi e professionisti del settore, sono anche ottimi amici, quindi la cosa non ha minimamente leso il loro rapporto.

Inoltre, nel periodo dell’Epifania, la Lotteria potrebbe tornare nuovamente ad Amadeus e I Soliti Ignoti.. staremo a vedere!