Ferragosto in pericolo? Le previsioni meteo fanno disperare gli italiani

Ferragosto in pericolo per le vacanze degli italiani? Ebbene le previsioni meteo non promettono nulla di buono e chi ha prenotato proprio in quella settimana dovrà fare i conti con il maltempo.

Il maltempo arriva in tutta Italia. Dopo il caldo delle scorse settimane, gli italiani dovranno fare i conti con temporali e grandinate.

Il mese di luglio del 2022 è stato il più caldo di sempre. L’anticiclone africano ha scalzato il classico anticiclone delle Azzorre che ha sempre portato in Italia un’estate calda, na non bollente. Da quando è arrivato il caldo africano le temperature sono arrivate alle stelle causando non pochi problemi. Abbiamo avuto fino ad ora un’estate calda e torrida, ma la situazione sta per cambiare.

Secondo gli esperti meteo nelle prossime ore arriverà una perturbazione su tutto il paese che farà abbassare le temperature e porterà il maltempo sia al Nord che al Sud. In pericolo è proprio la settimana di Ferragosto, la più prenotata dagli italiani e la preferita per le vacanze del mese di agosto.

Previsioni meteo per il Ferragosto: arriva il maltempo

Il Ferragosto, festa risate all’anno 8 avanti c risto e voluta dall’Imperatore Augusto, è la festa del riposo di Augusto. Nel calendario cattolico risale all’assunzione di Maria in Cielo. Più o meno è ciclico che in questa giornata ci sia un cambiamento dei tempi, o almeno per come erano le condizioni climatiche in passato. La burrasca di ferragosto è insomma un classico che quest’anno non deluderà i suoi avventori.

Quest’anno il caldo intenso è iniziato decisamente prima, con punte alte a giugno e un mese di luglio invernale. E’ per questo motivo che le temperature sono iniziare a traballare molto prima, quindi nella settimana antecedente quella di Ferragosto. L’aria fresca proveniente dall’Europa del Nord ha portato temperature basse già da questo weekend del 7-9 agosto. Per il 12-13 agosto quindi qualche temporale arriverà in maniera definitiva al Centro e al Sud.

Nel periodo di Ferragosto inoltre ci sarà l’arrivo di aria temporalesca proveniente dall’Europa centrale, che causerà una certa instabilità su tutta la Penisola. In definitiva possiamo dire che 14, 15 e 16 agosto saranno all’insegna del maltempo. Rovinate dunque le vacanze per tutti gli italiani che hanno preferito prenotare proprio in questo periodo molto gettonato o per volontà o per le ferie che coincidono generalmente con la metà del mese di agosto. Stop al caldo ma anche alle vacanze dunque!