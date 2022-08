Turisti dimenticano una busta in pizzeria: il gesto del proprietario lascia senza parole

Turisti dimenticano in una pizzeria una busta contenente una somma enorme di denaro. Il proprietario del locale compie un gesto che non lascia davvero che pensare!

Forse sorprende per la città in cui è accaduto o semplicemente fa piacere leggere notizie del genere perché in fondo l’animo umano può sempre nascondere qualcosa di positivo.

Quando leggiamo la parola pizzeria subito pensiamo alla città di Napoli e infatti la storia che vi stiamo raccontando è avvenuta nella città alle pendici del Vesuvio. Proprio qui il titolare di una nota pizzeria dei quartieri Spagnoli, ha compiuto un gesto che ha lasciato tutti senza parole. Ci troviamo nella pizzeria Laezza, in uno dei quartieri con un alto tasso di criminalità della città, eppure quello che è accaduto è bellissimo.

Turisti dimenticano un busta in pizzeria: il gesto del proprietario

Una coppia di turisti, in visita a Napoli per godere delle meraviglie della città, si è fermata a mangiare la classica pizza napoletana nei famosi vicoletti dei Quartieri Spagnoli. La zona, da fulcro della criminalità, negli anni è diventata sempre più turistica e folkloristica e così sono in tanti gli stranieri che si addentrano nelle viuzze per dare un’occhiata e ne approfittano per sostare un una delle tantissime pizzerie napoletane.

E’ accaduto anche a questi due turisti protagonisti della vicenda. Si sono fermati alla pizzeria Laezza per gustare una buona pizza napoletana. Quando sono andati via però hanno dimenticato qualcosa di davvero importante: una busta contenente una somma davvero ingente di denaro.

Quando il proprietario del locale ha ritrovato la busta con dentro ben 750 euro, non ha esitato a compiere un gesto che ha sorpreso tutti, in bene. L’uomo ha deciso di fare un appello per trovare i due turisti che avevano perso la busta con i soldi e consegnarla. Ha pubblicato così un video che riporta i volti dei due stranieri e l’ha diffuso sui social network grazie anche all‘azione dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

Questo l’appello del proprietario della pizzeria napoletana: “Sono il proprietario della Pizzeria Laezza in via speranzella 125(Quartieri Spagnoli) L’altra mattina intorno alle 12 2 turisti hanno perso una busta con dei soldi, 750 euro, e volevo restituire il danaro. Secondo me stanno su una nave crociera, sono stato anche al porto dalla polizia portuale e ho spiegato il tutto. Se potesse aiutarmi a rintracciarli, sarebbe una cosa bella per la nostra città”. Un gesto davvero bellissimo e a quanto pare i due sono stati rintracciati e il denaro è stato restituito.