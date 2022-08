Kate Middleton toglie l’anello di fidanzamento: il segnale è chiaro per i sudditi

Kate Middleton ha tolto l’anello di fidanzamento. Un chiaro segnale che ha voluto lanciare ai sudditi? Svelato il motivo.

Abbiamo visto nelle ultime foto di Kate Middleton il suo cambiamento, sarà dovuto alla decisione di togliere l’anello di fidanzamento?

Nelle ultime uscite Kate Middleton ha lasciato un vero e proprio mistero, un enigma che ha sconvolto i sudditi inglesi. Si tratta dell’anello scomparso, quello che da semper indossa e che ha scosso l’interesse morboso di sudditi britannici. Che cosa sarà mai accaduto? La Duchessa di Cambridge ha fatto una scelta mirata?

Durante l’uscita ufficiale a Plymouth, e poi a Birmingham dove tra l’altro si è mostrata con un magnifico tailleur bianco di Alexander McQueen dal valore di 2230 euro, la principessa Kate era sprovvista di anello. Si tratta di un prezioso che oltre a un valore da gioiello, ha anche una valenza simbolica in quanto possedeva a Lady Diana e a regalarlo alla Middleton è stato proprio il principe William.

Che fine ha fatto l’anello di fidanzamento di Kate Middleton?

L’anello di fidanzamento, con sopra uno zaffiro, è solitamente un gioiello che la Duchessa non dimentica mai di indossare. Non se ne separa proprio mai e quindi vedere foto in cui non lo indossa fa venire forti dubbi. Cosa sarà accaduto?

Un’anomalia che non è passata inosservata. Non poteva di certo passare in secondo piano questa mancanza: la Duchessa senza l’anello di fidanzamento regalatole dal marito e appartenuto a lady Diana. La fede di matrimonio era presente al dito di Kate, ma quell’anello no. Secondo i tabloid inglesi una risposta ci sarebbe e si dovrebbe ricercare in quelle voci che già da tempo girano sulla coppia reale.

Da molto tempo ormai si parla di una crisi matrimoniale tra Kate e William e tempo fa si accennò a un presunto tradimento dell’erede al trono d’Inghilterra. Mai nessuna conferma è arrivata da Buckingham Palace, ma fatto sta che Kate ha scelto di togliere proprio l’anello simbolo di fedeltà e amore. Queste voci non trovano alcuna conferma anzi, a giudicare dalle foto e dal modo in cui marito e moglie si guardano, non pare proprio che vi sia alcuna crisi all’orizzonte. Si tratterebbe dunque di un altro motivo, qualunque esso sia è sicuramente la prima volta che Kate Middleton, da quanto William decise di fare un regalo così importante, esce senza quel gioiello e si presenta addirittura a eventi importanti. Cosa sarà accaduto?