“Questa sono io e queste sono le mie gambe”: l’amatissima signora della tv asfalta gli haters

L’amatissima dama di Uomini e Donne è stata presa di mira dagli haters per il suo aspetto fisico. La donna ha però risposto per le rime

Essere un personaggio pubblico, si sa, è un’arma a doppio taglio: da un lato, infatti, puoi godere dell’ amore e del sostegno del tuo seguito, dall’altro invece, si è sempre sottoposti a critiche o commenti talvolta spiacevoli. È proprio ciò che ha vissuto una nota dama di Uomini e Donne…

La dama in questione è stata spesso protagonista di storie d’amore travagliate e, nonostante tante volte ci sia andata vicino, rasentando addirittura l’innamoramento, non è riuscita a lasciare lo studio col fantomatico “uomo della sua vita”

Certo è che la sua storia “tira e molla” col cavaliere Riccardo Guarnieri ha appassionato davvero moltissimi telespettatori e moltissimi sperano in un ritorno di fiamma tra i due, nonostante entrambi abbiano due caratteri molto forti e sempre tendenti allo scontro

Cosa accadrà? Staremo a vedere…

Ecco com un amato personaggio della TV si è difeso dagli haters

Avete capito di chi stiamo parlando vero? La bellissima Ida Platano, tra una puntata e l’altra, esercita la professione di parrucchiera in via primaria. In seconda battuta, però, si diletta a sponsorizzare prodotti sui suoi social, calcando “la via” delle influencer. Una strada che, però, l’ha messa molto più “in vista” e soggetta a critiche…

La donna, infatti, spesso si trova a pubblicizzare vestiti, abiti, costumi da bagno e chi ne ha più ne metta. Sponsorizzazioni che, dunque, prevedono che metta in mostra il suo corpo in modo più chiaro.

Nonostante Ida sia una donna adulta, addirittura mamma, mantiene una forma fisica a dir poco smagliante, tuttavia, non mancano mai i leoni da tastiera a sottolineare piccoli difetti fisici, talvolta inesistenti.

Ultimamente, infatti, un hater ha avuto da ridire sulle sue gambe: ma la dama, con grande classe, ha deciso di rispondere sui social con queste precise parole:“Ecco qua, questa sono io e queste sono le mie gambe, oggetto di qualche discussione sotto ad alcune mie foto”.

Ha in primis sottolineato quanto lei stessa non sia particolarmente a suo agio con le sue gambe ma che, col tempo, ha imparato ad amarle: “È una parte del mio corpo che mi mette a disagio, non sono perfetta e nessuno lo è, ho fatto tanta strada nella mia vita per riuscire ad amarmi e ne ho ancora molta da fare, giorno dopo giorno cerco di amarmi e rispettarmi sempre di più, non sempre è facile, ma si fa quel che si può”.

In conclusione, ringrazia il suo seguito e si augura di poter fungere da esempio con la sua attitudine sempre solare e positiva, soprattutto in merito a questi temi spinosi per molti: “Spero di trasmettere sempre positività tramite le mie giornate e parole o almeno questo è il mio intento. Mi date sempre molto supporto e affetto e vi ringrazio moltissimo. Niente, questa sono io, con mille pregi e mille difetti”