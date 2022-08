Regina Elisabetta e il colore ‘premonitore’: se lo indossa ai matrimoni le coppie divorziano?

Si tratta ovviamente solo di una superstizione ma in un paio di occasioni è successo davvero. Il colore dell’abito scelto dalla regina Elisabetta per partecipare ai matrimoni reali può portare anche al divorzio?

Quando si parla di casa e famiglia reale ogni minuscolo dettaglio può fare la differenza, tanto più se sfoggiato in occasione di eventi pubblici di grande rilievo. Compreso il colore degli abiti scelti ed indossati dai reali, primi fra tutti quelli che compongono il guardaroma della Regina Elisabetta. Tanto da spingere gli esperti di tutto ciò che riguarda la Royal Family a focalizzarsi sulle tonalità scelte da Sua Maestà per partecipare ai matrimoni dei suoi più stretti parenti, arrivando a scoprire che quando la monarca indossa un abito di uno specifico colore questo potrebbe portare sfortuna alla coppia che è convolata a nozze.

La ‘superstizione’ sugli abiti di Elisabetta: il colore che ‘farebbe’ divorziare

Se da un lato la monarca non si è certamente mai tirata indietro nel prendere parte ad una cerimonia di nozze, dall’altro gli occhi più attenti hanno notato questa strana ‘coincidenza’ divenuta poi una sorta di superstizione reale. A rivelarlo è Express.co.uk che ha sottolineato che quando Elisabetta indossa abiti di colore blu l’epilogo della coppia in questione è il divorzio. Un paio di esempi? Le nozze del figlio della regina, il principe Carlo, con la principessa Diana nel 1981 ma anche quelle, cinque anni dopo, di Sarah Ferguson con il principe Andrea.

Ma a scoppiare sarebbero state ben quattro coppie e in tutti questi casi la regina avrebbe preso parte ai matrimoni indossando un outfit blu. Nel caso di carlo lei aveva indosso un tubino blu e l’addio ufficiale della coppia, dopo anni caratterizzati da segreti, bugie e tradimenti, è arrivato nel 1996. Invece nel caso del terzogenito della monarca l’addio è arrivato nel 1992. Ben diversa invece la ‘situazione’ di coppia di Carlo e Camilla, convolati a nozze alla presenza della regina Elisabetta che indossava un abito color panna.

Gli esperti parlano del significato del colore blu

Gli esperti hanno detto la loro sul ‘significato’ del colore blu e su quello che andrebbe a simboleggiare. “È sicuramente un colore adatto ad una regina, simboleggia forza e autorità – hanno spiegato – È interessante che sia la regina che la regina madre abbiano indossato il blu ai matrimoni di Diana e Sarah Ferguson. Le scelte di colore simili mostrano l’unità e il legame che le due avevano, mostrando l’amore che la regina ha per sua madre e la sua famiglia. Hanno anche entrambe indossato abiti blu al battesimo del principe William”. Il blu dunque non porterebbe davvero sfortuna e quella venuta alla luce non sarebbe una superstizione quanto piuttosto una coincidenza.

Il significato dei colori giallo e verde

In molti si sono però chiesti perchè ad altri matrimoni reali la monarca abbia optato per altre tonalità: “Il blu – hanno aggiunto a tal proposito gli esperti – può essere visto come un colore freddo, mentre il giallo, il verde e il viola sono toni molto più caldi che corrispondono alla sensazione generale dei matrimoni e delle celebrazioni d’amore. La regina ha indossato il giallo al matrimonio di Kate Middleton e il verde a quello di Meghan Markle. Entrambi sono colori che rappresentano la primavera, i nuovi inizi e la crescita. Questi erano i matrimoni della nuova generazione di reali. I colori indossati dalla regina potrebbero simboleggiare la speranza che ha per il nuovo palcoscenico della famiglia reale. Chiaramente, entrambi i matrimoni vanno avanti benissimo, il che potrebbe significare che sono colori fortunati per l’amore!”.