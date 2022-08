Totti e Ilary insieme al mare: l’incontro che riaccende le speranze dei fan

Francesco Totti e Ilary Blasi, la coppia più amata di sempre, protagonista del divorzio più odiato di sempre. I due hanno passato del tempo insieme. Si riaccendono le speranze di un ritorno di fiamma?

Una favola d’amore come quella di Francesco e Ilary non è facile da dimenticare. I due protagonisti ci hanno fatto sognare e questo divorzio ci distrugge.

Francesco Totti e Ilary Blasi, la coppia più amata di sempre, da tutti vista come l’emblema dell’amore vero. I Reali di Roma, vent’anni di matrimonio e tre meravigliosi figli: Christian, Chanel e Isabel. Poi la doccia fredda del divorzio. La conferma attraverso due comunicati all’Ansa e le diverse voci sulle motivazioni.

Francesco Totti e Ilary Blasi, riavvicinamento a Sabaudia?

A quanto pare è abbastanza certa la relazione dell’ex capitano della Roma con Noemi Bocchi, una flower designer che con lui condividerebbe l’interesse per il padel. Quello che però non si sa è se questa relazione abbia inficiato il matrimonio o sia stata solo una conseguenza di un periodo di crisi tra i due. Fatto sta che dopo i comunicati Francesco è rimasto a Roma, dove è stato più volte paparazzato sotto casa di Noemi, e Ilary è volata in Africa con i figli.

Al rientro dall’Africa la conduttrice ha raggiunto la meta estiva della famiglia Totti: la mega villa a Sabaudia. Dopo circa una settimana qui è avvenuto lo scambio di chiavi con il marito al quale ha lasciato figli e casa per partire alla volta delle Dolomiti. Secondo i settimanali di gossip la presentatrice avrebbe salutato con freddezza quello che ormai è l’ex marito, ma in molti hanno sperato in questo incontro, hanno sperato che la storia con Noemi non fosse così seria e che tra i due si potesse risolvere il matrimonio.

Purtroppo così non è: Francesco e Ilari pare che non torneranno insieme. Addirittura i settimanali di gossip, che seguono con insistenza i due, hanno notato la presenza della Bocchi nei pressi di Sabaudia. Il Corriere della Sera ha addirittura avanzato un’altra idea: “Noemi Bocchi è incinta di Francesco Totti”. Nonostante nelle foto pubblicate dal settimanale Chi non ci sia traccia di gravidanza, pare che questo possa essere il vero motivo della definitiva rottura tra Totti e la Blasi. Non una semplice scappatella, forse perdonabile dalla showgirl, ma una relazione seria che avrebbe coinvolto l’ex giallorosso al punto da pensare al quarto figlio.