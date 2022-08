Fiorello, sempre più vicino il suo ritorno in tv ma qualcosa ora preoccupa i fan

L’assenza di Fiorello dalla TV sta per colmarsi: sono emersi dettagli sul suo prossimo progetto, ma qualcosa di importante allarma i fan

Rosario Fiorello è uno degli showman più amati e completi della televisione italiana: conduttore, comico, cantante, ballerino e chi ne ha più ne metta… sa fare davvero qualunque cosa richieda la presenza sul palco! Dopo lunghi mesi di assenza, sta per tornare in TV, ma i fan già hanno alcune perplessità…

Lo charme dello showman è innegabile: non a caso, il conduttore Amadeus, che presenta il Festival di Sanremo ormai da diversi anni, l’ha sempre voluto al suo fianco. Ma Fiorello è stato e sarà sempre molto di più di una semplice spalla!

Infatti, la Rai preme sempre tantissimo per averlo con lei e, secondo TvBlog, lo showman potrebbe far ritorno in TV molto presto. Dovrebbe, infatti, condurre un programma tutto suo e le trattative tra lui e la nota emittente televisiva italiana sarebbero già in corso…

Fiorello, ecco cosa sta preoccupando i fan

Nonostante girino queste voci in merito ad un suo imminente ritorno in TV, i fan sono comunque preoccupati su quel che sta succedendo al noto conduttore. Di costa stiamo parlando? Ve lo raccontiamo scorrendo in basso…

Ciò che avrebbe destato timore nei riguardi dello showman è stata la sua “situazione social”. L’uomo, infatti, è completamente sparito e non si fa vivo ormai da diverso tempo. Ma non si parla soltanto di questo…

Sul suo profilo Instagram, che conta poco meno di 2 milioni di follower, sono completamente sparite tutte le foto… persino quella del profilo! Una situazione non proprio rassicurante, tant’è che in molti hanno subito iniziato a fare domande.

Tuttavia, c’è la possibilità che non si tratti di nulla di preoccupante e che questa mossa social potrebbe essere una sorta di lancio promozionale per un suo imminente tour teatrale. Sarà davvero così? Lo scopriremo, in ogni caso, molto presto!

Sulla sua presenza in TV, invece, TvBlog ha fornito ulteriori dettagli: il suo probabile format potrebbe andare in onda dalle 7 alle 8 del mattino su Rai 1 e prenderebbe il nome di Edicola Fiore, a richiamare proprio il suo nome.

Si tratta, in ogni caso, di notizie non ancora ufficiali, tuttavia, davvero in tanti sperano di poter rivedere lo showman in televisione, proprio con un programma tutto suo. Attendiamo dunque notizie in merito ad un ritorno del mitico Fiore in grande stile!