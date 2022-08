“George può venire alla mia festa di compleanno?”: la toccante risposta di William e Kate a una bimba

Il desiderio più grande di una bambina inglese di 6 anni era che il principino George partecipasse alla sua festa di compleanno e per questo ha inviato l’invito. La risposta di William e Kate è diventata virale

La mamma di una bimba inglese di 6 anni ha deciso di assecondare la richiesta della figlia per la festa del suo compleanno. Un desiderio decisamente speciale e per certi versi inconsueto espresso a più riprese e riguardante un membro della famiglia reale inglese, ovvero il principino George, l’erede al trono che ha da poco compiuto 9 anni. La piccola infatti desiderava che il figlio dei Duchi di Cambridge potesse partecipare alla sua festa di compleanno e per tale motivo ha deciso di prendere carta e penna ed inviargli una lettera accompagnata dall'”invito ufficiale”.

Bimba di 6 anni invita il principe George al suo compleanno

La madre era chiaramente consapevole del fatto che concretizzare un desiderio simile sarebbe stato praticamente impossibile dato che, per questioni di forma, il primogenito di William e di Kate Middleton non avrebbe potuto presenziare ai festeggiamenti. Ma è comunque accaduto qualcosa di inaspettato ed ugualmente emozionante: non molto tempo dopo l’invio della lettera infatti, la royal family ha deciso di fare un regalo a questa famiglia inviando loro una ‘risposta ufficiale’ firmata nientemeno che dai genitori di George. Mamma e figlia non potevano credere ai loro occhi quando il postino ha consegnato loro la missiva proveniente dalla royal family e contenente un messaggio commovente ed emozionate che in breve tempo è divenuto virale. La madre della bambina ha infatti deciso di condividerlo sui social ed i tabloid locali lo hanno subito ripreso, non pubblicando però le generalità della famiglia in questione.

La risposta di William e Kate diventa virale

“Il Duca e la Duchessa di Cambridge – inizia così il messaggio scritto per conto di William e Kate dallo staff di Kensington Palace – mi hanno chiesto di ringraziarti per la tua lettera, in cui inviti il principe George alla tua festa per il sesto compleanno. Mi dispiace che ci sia voluto così tanto tempo per rispondere. Le loro Altezze Reali sono estremamente grate per il vostro gentile invito”.

“Tuttavia – prosegue il messaggio – dopo aver considerato attentamente le possibilità, mi dispiace molto che le Loro Altezze Reali ritengano di dover rifiutare a malincuore. Il Duca e la Duchessa di Cambridge sono stati immensamente commossi dal fatto che vi siete presi la briga di scrivere a loro figlio”. La lettera prosegue ringraziando calorosamente la famiglia e rivolgendo alla bambina i migliori auguri di buon compleanno. Anche se dunque non potrà vederlo di persona alla sua festa, la lettera è stato uno splendido regalo di compleanno per la bimba che la conserverà certamente con cura come un ricordo bellissimo dei suoi 6 anni. Del resto la mamma, nel pubblicare il prezioso epistolario su Twitter, ha aggiunto la didascalia: “È qualcosa di incredibile da conservare”.