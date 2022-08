Incidente spettacolare in uno stabilimento balneare: bagnanti sotto shock e struttura distrutta

Un terribile incidete è avvenuto in uno stabilimento balneare. Tantissimi i bagnanti presenti all’ora di pranzo, che sono rimasti sotto choc. La notizia si è diffusa subito.

Ospiti e vip allo stabilimento balneare più famoso della zona, sono rimasti senza fiato quando hanno visto quello che stava accadendo. L’intera struttura è stata distrutta.

Procediamo con ordine. Circa una settimana fa, in uno stabilimento balneare di Forte dei Marmi, uno dei più conosciuti e frequentati dai vip, la giornata è stata distrutta da una persona che si è lanciata contro la struttura balneare. Era ora di pranzo e c’erano tantissime persone che sono rimaste sotto choc: vacanze rovinate.

In pratica nella zona iniziale del noto lido, improvvisamente una donna a bordo di un Suv si è lanciata contro lo stabilimento. Il danno che ha causato è stato enorme perché ha distrutto una parte della struttura che dia verso la strada. Ma cosa è accaduto?

Donna si schianta con il suv contro uno stabilimento balneare a Forte dei Marmi

Quelli che è accaduto è inverosimile eppure si è realmente verificato. Un incidente spettacolare che nessuno avrebbe mai previsto. Tantissima la paura delle persone presenti che hanno visto l’auto arrivare ad altissima velocità e schiantarsi con forza. Notevoli i danni causati. Immagini che lasciano il segno e che hanno fatto il giro del web.

E’ accaduto che una donna, alla guida del Sun, non è riuscita più a controllare la vettura e ha causato l’incidente. Sul luogo tantissime persone che scelgono il noto lido in Versilia per l’appuntamento estivo. Soprattutto presenti vip, imprenditori e industriali che amano trascorrere le vacanze a Forte dei Marmi. Insomma tra i bagnati traumatizzati sicuramente ci sarà stato qualche pezzo forte. Fatto sta che al momento dell’impatto si sarebbe potuta verificare una strage.

L’incidente per, per fortuna, ha provocato solo danni allo stabilimento Bagno Piero di Forte dei Marmi ed è rimasta ferita la conducente della vettura. Tra i danni quello al gazebo e ai tavolini del ristorante, centrato in pieno, e altre automobili presenti nel parcheggio adiacente. Le persone non sono state coinvolte, nessuno investito a causa di una coincidenza che ha del miracoloso, considerando anche l’ora di pranzo. La donna è sta soccorsa dai sanitari e, con un’ambulanza, trasferita in ospedale. Pare che le sue condizioni non siano gravi. Come riporta La Nazione i testimoni hanno raccontato di aver sentito un boato e di aver temuto il peggio. La zona è stata chiaramente transennata per avviare le indagini.