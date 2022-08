William e Kate fanno storcere il naso a Sua Maestà: “Non riesco a capire”

William e Kate stavolta hanno lasciato perplessa la Regina Elisabetta. Ma che cosa avranno combinato questa volta?

Non c’è alcun dubbio che Kate Middleton abbia portato una sorta di normalità nella famiglia reale. Ora è una mamma di tre figli ed è molto presente nelle loro vite. Ciò va in netto contrasto con la rigida e tradizionale etichetta reale che ha caratterizzato la famiglia reale che centinaia di anni.

Secondo alcune indiscrezioni, pare anche che la Duchessa di Cambridge se la cavi molto bene anche ai fornelli. Proprio per questo apprezza una grande cucina abitabile. Il che, a quanto pare, ha colpito molto sua suocera, la Regina Elisabetta. Ma scopriamo insieme i dettagli.

William e Kate contro nonna Elisabetta

Prima che la Middleton e suo marito, il principe William, si trasferissero nella loro proprietà nella contea di Norfolk, Anmer Hall, nel 2015, hanno effettuato una ristrutturazione piuttosto estesa per aggiornare l’edificio storico. Questa ristrutturazione ha previsto anche l’aggiunta di una bella cucina abitabile.

Quando la Regina Elisabetta visitò per la prima volta la famiglia Cambridge per vedere la loro nuova casa, ebbe una reazione piuttosto forte alla cucina, secondo la biografa reale Sally Bedell-Smith, che ha dichiarato: “Ricordo quando avevano appena finito di ristrutturare Anmer Hall e invitarono la Regina a pranzo”. Avevano una di quelle grandi cucine con aree per mangiare e lei disse: “Non riesco a capire perché tutti passino il loro tempo in cucina”. La Regina Elisabetta, ovviamente, è cresciuta in case opulente dove la servitù è solita preparare e servire il cibo.

La tendenza di Kate Middleton a prepare i pasti per i suoi figli e a invitare gli ospiti per il tè deve sembrare un po’ estranea a Sua Maestà. Ma si tratta indubbiamente di esperienze gioiose e normali che i bambini di Cambridge porteranno con sé nel loro futuro reale decisamente non comune. La stessa Regina Elisabetta ha beneficiato in passato del comfort casalingo della Duchessa di Cambridge in cucina. Una volta la Middleton ha regalato a Sua Maestà del chutney fatto con una ricetta di famiglia per Natale perché, come ha detto alla BBC nel 2017, la Regina Elisabetta “ha tutto”.

Ha però ammesso di essere stata “leggermente nervosa“. Ma non doveva affatto preoccuparsi. Infatti, il giorno di Natale Kate ha notato che il suo piatto era in tavola insieme a tutte le altre offerte reali, quindi evidentemente la Regina ha fatto uno sforzo speciale per includerlo. Forse un giorno la Middleton potrà invitare la Regina Elisabetta per una bella chiacchierata nella sua cucina.