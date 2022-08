Addio Antonella Clerici, la decisione è presa e non si può più tornare indietro

Antonella Clerici ormai ha deciso, il suo darà un addio che non passerà inosservato. Il marito e la figlia sapevano già tutto della sua decisione.

Sapevamo che prima o poi questo giorno sarebbe arrivato. Antonella Clerici non lascia spazio a nessuno: la decisione è solo sua. Cosa è accaduto?

E’ arrivato il momento di prepararsi per un’altra stagione televisiva per Antonella Clerici. La conduttrice sarà ancora una volta un volto della Rai sia a ora di pranzo con E’ sempre mezzogiorno che con il programma di talent show, in onda in fascia serale, The Voice Senior. Qualche settimana fa addirittura la Rai ha deciso di mandare in onda le repliche dello show proprio per il forte successo ottenuto nella scorsa edizione. La conduttrice è sicuramente tra le più amate e seguite dal pubblico italiano.

Antonella Clerici è la regina della televisione: la sua decisione è arrivata

Nonostante ciò però il futuro di Antonella Clerici è tutto da definire e potrebbe non avere l’Italia tra le sue prossime decisioni. La conduttrice si starebbe per trasferire in Normandia. Il motivo? Secondo il settimanale Diva e Donna, che ha riportato la notizia, la presentatrice potrebbe dire addio al ben paese nei prossimi anni. Amici della Clerici hanno confermato che tra le prossime decisioni della presentatrice ci sarebbe proprio quella di andare a vivere altrove.

Insomma questi potrebbero essere gli ultimi anni in cui il volto Rai amata dal pubblico continuerà a condurre i programmi di successo che l’hanno resa celebre e amata da tantissimi telespettatori.

Come mai si è parlato proprio della Normandia? La regione al nord della Francia è molto amata da Antonella che spesso si reca lì insieme alla famiglia per trascorrere l’estate. Anche quest’anno infatti la presentatrici, 58 anni, si è trasferita per visitare il posto. Prova del suo amore per quella terra sono le foto su Instagram,. Per lei questo posto sarebbe il simbolo di gioia e tranquillità, lontana dalla vita frenetica delle città italiane e dal mondo dello spettacolo.

Con lei ci sono anche il compagno Vittorio Garrone, con il quale ci sarebbe un matrimonio all’orizzonte, e la figlia Maelle, 13 anni, nata dalla relazione con l’ex, Eddy Martens. Insomma la decisione verrebbe presa dalla presentatrice proprio nel momento in cui la figlia diventerebbe più grande. “Antonella Clerici è volata come ogni anno in Normandia assieme al compagno Vittorio Garrone e alla figlia Maelle. La conduttrice ama tutto di quei luoghi, dal clima fresco ai paesaggi. E gli amici assicurano che appena Maelle sarà grande Antonella vi stabilirà e regolerà i propri impegni di lavoro di conseguenza: solo programmi tv che la appassionano e più circoscritti nel tempo”, riporta Diva e Donna. Il suo quindi non sarà un addio al mondo della tv, ma solo un modo per dedicare più tempo alla famiglia.