Nonna Diana ha lasciato un regalo per la nipotina Charlotte, un regalo da principessa

Charlotte potrà presto sfoggiare uno dei preziosi ereditati dalla nonna Diana. Ma di cosa si tratta esattamente?

La prima nipotina di Lady Diana, la Principessa Charlotte, erediterà uno dei suoi cimeli più famosi e iconici della nonna.

Secondo alcune indiscrezioni, essendo la piccola la maggiore delle nipoti della Principessa Diana, sarà lei a scegliere per prima quali cimeli ereditare. Perciò avrà la possibilità di sfoggiare un giorno anche la celebre tiara di famiglia che Diana ha indossato il giorno del suo matrimonio con il Principe Carlo.

Charlotte e il prezioso cimelio di famiglia

L’oggetto più ambito, la tiara Spencer, è attualmente custodito dal fratello minore di Diana, il conte Charles Spencer. Secondo alcune indiscrezioni, William sarebbe molto legato allo zio e avrebbe chiesto se un giorno la tiara di sua madre potrà essere data a Charlotte. Anche se William sa bene che lo zio ha delle figlie, i due avrebbero concordato che il pezzo iconico di Diana verrà consegnato alla sua prima nipote.

Sempre secondo le stesse fonti, Charlotte sarebbe entusiasta di ereditare il cimelio. Charlotte infatti, saprebbe tutto di sua nonna. Dopotutto, Diana è uno dei suoi secondi nomi. La secondogenita di William e Kate avrebbe anche visto le foto di Lady D che indossa il diadema. La Tiara Spencer è stata disegnata da Garrard negli anni trenta e creata utilizzando altri gioielli di proprietà della famiglia Spencer. Il cuore centrale della tiara fu un regalo di nozze per la nonna di Diana da parte di Lady Sarah Isabella Spencer, una zia del settimo conte di Spencer.

Come da tradizione, le spose reali di solito ricevono in prestito dalla Regina un copricapo o una tiara per il giorno del loro matrimonio. Ma per le nozze con il figlio maggiore della Regina, il Principe di Galles, Diana decise di indossare uno dei suoi cimeli di famiglia: la tiara Spencer. L’oggetto è un bene prezioso per la famiglia Spencer ed entrambe le sorelle di Diana, Lady Sarah McCorquodale e Lady Jane Fellowes, hanno indossato il cimelio anche in occasione dei loro matrimoni.

Oltre all’ambita tiara Spencer, la principessa Charlotte dovrebbe ereditare alcuni degli inestimabili gioielli della corona della Regina. Addirittura, si prevede che la bambina riceverà la Tiara Vladimir, che contiene smeraldi della nonna della Regina Mary e ha un valore che supera i 10 milioni di euro.