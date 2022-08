Silvia Toffanin stravolta, tutti i suoi piani sono sconvolti: colpa di Maria De Filippi

Silvia Toffanin potrebbe dare una svolta significativa alla sua carriera: l’artefice di questo sconvolgente cambiamento sarebbe la De Filippi

Silvia Toffanin è da sempre la conduttrice più affezionata e longeva di Mediaset: le sue interviste a Verissimo sono sempre super seguite ed apprezzate dai telespettatori, in quanto la presentatrice, con la sua bravura ed empatia, riesce sempre a sbloccare il lato più fragile e nascosto dei suoi ospiti…

La Toffanin è da sempre conosciuta e rimasta su Verissimo, tant’è che ne è diventata un vero e proprio simbolo. Tuttavia, non ha mai variato o provato a concentrarsi su un programma diverso e questo in molti l’hanno notato.

I telespettatori, infatti, hanno sempre visto in lei un grande potenziale, motivo per cui le hanno sempre chiesto di presentare nuovi o diversi format. In un breve periodo, ha condotto il TG satirico Striscia la Notizia e, dato il successo, se ne sono convinti ancora di più…

Silvia Toffanin, ecco cosa ha stravolto la sua carriera

Pare che le richieste dei telespettatori siano state finalmente accolte e potremmo presto vedere la Toffanin in un programma Mediaset diverso da Verissimo. E c’è di più: pare che ci sia lo zampino della grandissima Maria De Filippi. Ve ne parliamo scorrendo in basso…

Ovviamente non si tratta di una del tutto notizia ufficiale, ma la voce ha iniziato a diffondersi tra i “corridoi di Mediaset” in modo così importante che è giunta a DiPiù Tv e, così, anche ai telespettatori più affezionati.

Pare proprio che la moglie di Piersilvio Berlusconi potrebbe tornare presto in televisione nelle vesti di conduttrice di un programma da anni assente in palinsesto ma che, da sempre, ha appassionato milioni di telespettatori.

A far sì che la conduttrice potesse avere una possibilità diversa dal canonico Verissimo è stata proprio la grande Maria De Filippi, da sempre amica e “mentore” della Toffanin, in quanto ha sempre visto in lei del potenziale inespresso.

Di quale programma dunque stiamo parlando? Pare che si tratti del reality show La Talpa! Secondo il magazine, infatti, la De Filippi vorrebbe fortemente la collega alla conduzione di questo format che, se tutto va bene, dovrebbe partire intorno alla primavera del 2023.

Una collaborazione, quella della De Filippi e della Toffanin, che in molti speravano partisse il prima possibile e che, soprattutto, sono certi poterà a dei risultati più che soddisfacenti. Si attende, dunque, una ufficialità in merito.