Suonare il clacson per 30 secondi: un semplice trucco che può salvare la vita al guidatore

Conoscete un trucchetto che vi salverà la vita al volante? Si tratta di suonare il clacson per 30 secondi per ottenere un risultato davvero strepitoso.

Al volante ci possono essere sempre problemi, ma con questo semplice trucco riuscirete a risolverne qualcuno.

Quando si accendono le spie sul cruscotto, l’automobilista va sempre in tilt. Mentre ci sono alcune spie che segnalano un problema specifico però ce ne sono anche altre che invece sono di difficile interpretazione: ad esempio quelle che segnalano un’anomalia al motore. Rispetto alle altre spie quella del motori somiglia a un rubinetto per cui è facile riconoscerla.

Spia allarma anomali al motore: un problema che spiega cosa accade

La spia di un piccolo motore stilizzato, di colore giallo o arancione, che si trova nelle auto più moderne e che compare tramite messaggio sul display. C’è qualcosa che non va: cosa sta accadendo? Solitamente può succedere che quest’icona si accende e poi si spegne subito, ma può anche accadere che mentre stiamo guidando la spia si accende e non si spegne più.

In questo caso dobbiamo stare molto attenti perché quella spia ci sta dicendo che c’è un malfunzionamento al motore. L’unica differenza, rispetto alle altre spie, è che questa è poco precisa nel senso che non si riferisce a un problema dettagliato, come invece fanno le altre, ma specifica una problematica generica. Il consiglio è quello quindi di rivolgersi immediatamente a un meccanico.

Ci sono anche metodi fai da te che l’automobilista può scegliere di mettere in atto per capire se ci sono effettivamente problemi oppure se l’auto ha solo fatto capricci. Si può scollegare la batteria, con il rischio di cancellare ad esempio la memoria della radio, si può scegliere di premere il clacsono per 30 secondi per far scaricare tutta l’elettricità residua. Dopo aver fatto questo bisognerà attendere 15 minuti e collegare di nuovo la batteria.

Questo trucchetto p davvero efficace perché in questo modo i codici vengono cancellati e la spia motore si spegne. Questo non vuol dire ovviamente che il problema è risolto ma, se c’è ancora qualcosa da fare la spia segnerà una nuova avaria. Ecco perché l’unica cosa che davvero risolve il problema è passare dal meccanico. Potrebbe invece essere andato solo in tilt il display e con questo trucco ve ne renderete perfettamente conto. Però non bisogna assolutamente sottovalutare la cosa peer non incorrere nel rischio di rimanere per strada improvvisamente. Quindi, come sempre, massima attenzione e prudenza quando si è in auto!