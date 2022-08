Su WhatsApp arrivano le “Pagine Gialle”: se hai solo un nome loro ti dicono il numero

WhatsApp introduce per la prima volta una funzionalità che permette di trovare il numero di qualcuno tramite il loro nome.

Chi di noi ormai non utilizza WhatsApp, che secondo le ultime ricerche, è ormai l’app di messaggistica più scaricata e usata del mondo. Non sorprende quindi il fatto che l’azienda cerchi sempre, in un modo o nell’altro, di sorprendere i proprio utenti, rinnovando costantemente l’applicazione. Ma stavolta potrebbe essersi superata.

Infatti, negli ultimi tempi WhatsApp ha aggiunto varie funzionalità rivoluzionarie anche se questa potrebbe diventare la più popolare. Ma per quale motivo? Facile! Con questa nuova funzione, chiamata Truecaller, le persone potranno identificare i mittenti sconosciuti sull’applicazione di messaggistica. Chi di noi non hai mai desiderato scoprire a chi appartenesse il numero sconosciuto dal quale ha ricevuto la chiamata? Ora ci sarà la possibilità di scoprirlo. Una volta attivata, la funzione identifica i numeri sconosciuti da WhatsApp, Line, Viber e Telegram. Ma scopriamo esattamente come funziona.

La nuova funzionalità che rivoluzionerà WhatsApp

La vita degli utenti di WhatsApp cambierà drasticamente, ma in positivo. Proprio così. A breve l’app di messaggistica più utilizzata al mondo è pronta per rilasciare una nuova funzionalità.

Come accennato in precedenza, questa funzione rivoluzionaria è chiamata Truecaller. Ma cosa vi permette di fare? Se la scaricherete, dovrete inserire i vostri dati e avrete la possibilità di identificare i mittenti sconosciuti sulle app di messaggistica. La funzione è disponibile solo su Android e può essere attivata nelle impostazioni di Truecaller per la ricerca automatica. Una volta attivata, identifica i numeri sconosciuti da WhatsApp, Line, Viber e Telegram. Truecaller è dotato di diverse nuove funzioni. Tra queste, la possibilità di effettuare chiamate direttamente dall’app e di identificare i numeri prima di chiamarli.

Inoltre, ha un tastierino numerico integrato per chiamare le persone direttamente dall’app. La funzione Smart Call History di Truecaller mostra la cronologia delle chiamate nell’app con i nomi invece dei numeri sconosciuti. Gli utenti possono copiare i numeri da qualsiasi punto del telefono, e-mail, siti web o social media. Truecaller non farà altro che cercare automaticamente il numero senza aprire l’app. Non solo. Truecaller Caller ID, a differenza di altre applicazioni, funziona anche offline, il che significa che mostrerà le informazioni sul chiamante, anche se la persona ha chiamato in passato. Truecaller mostrerà nuovamente l’ID chiamante anche senza una connessione a Internet.