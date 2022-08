Charlene di Monaco messa da parte: a Montecarlo la vera principessa non è lei

Charlene di Monaco è la principessa di Montecarlo? No, in segreto sappiamo che la vere principessa non è affatto lei!

Il Palazzo non è più dominato da lei ma da una principessa molto più potente che ha preso il posto suo.

Il Palazzo di Monaco non è più dominato da Charlene, ma da una principessa segreta che ha preso anche Alberto, il marito dell’ex nuotatrice. Dopo aver passato mesi lontana a causa della malattia, ha fatto molti passi in avanti nel Principato. Ma non basta affatto, un’altra principessa ha agito il segreto.

E’ tornata Charlene di Monaco: ma al Palazzo non comanda più lei, c’è un’altra principessa

A guardarla Charlene di Monaco sembra rinata, ma la verità è un’altra, la principessa è ritornata al palazzo dopo una lunga convalescenza ritrovando le cose diverse da quelle che sono. La verità è che è stata un’infezione a colpirla. L’abbiamo vista nel suo Palazzo ritornato nuovo dopo una ristrutturazione. E’ stata in visita la reparto maternità dell’ospedale Principessa Grace e poi in una casa di riposo. Insomma è tornata ad adempiere il suo compito.

Il suo atteggiamento pare essere dl tutto cambiato, soprattutto nei condenti del principe Alberto. Il loro rapporto sembra essersi fortifica e infatti si vocifera do un ritorno di fiamma della principessa con il marito e addirittura dell’idea di avere un terzo figlio. Le pratiche per l’adozione sarebbero già state avviate. Il Gala della Croce Rossa di cui Charlene è vicepresidente è stato un trionfo per lei, ma proprio qui è emerso il ruolo della sua rivale: Carolina di Monaco, ovvero la sorella di Alberto.

Carolina e Charlene non sono mai andate perfettamente d’accordo. Infatti Charlene è gelosa di Carolina la quale non si fida di lei. I contrasti tra le due sono sempre sembrati inconciliabili. Non si sanno con esattezza i motivi, ma le due pare che siano due nemiche giurate. Non si tratta solo di dissapori, ma di potere infatti le due sono principesse a Palazzo. Carolina lo è di natura e infatti rappresenta l’essenza del Principato, mentre Charlene proviene dallo Zimbabwe e ha dovuto acquisire la regalità che invece sembra naturale per la donna.

Carolina di Monaco per i sudditi è una sicurezza, rappresenta anche una continuità del principato per cui i sudditi, nonostante la sua vita vince, la preferiscono come figura rispetto a quella della principessa Charlene. Insomma le due sono eterne rivali.