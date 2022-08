“L’ha data al principe Louis e si è calmato”: il gesto di Kate Middleton al Giubileo di Platino non passa inosservato

In una clip delle celebrazioni del Giubileo di Platino, la duchessa di Cambridge sembra dare a suo figlio una specie di bottiglia per calmarlo. Ma di cosa si tratta?

Hanno fatto il giro del mondo le simpatiche immagini del principino Louis al Giubileo di Platino per i 70 anni di regno della Regina Elisabetta. Il figlio di Kate Middleton e del principe William è parso un pò irrequieto, come del resto vuole la sua età (ha solo 4 anni) nel dover restare a lungo seduto per assistere ai vari eventi organizzati nel corso dei quattro giorni del Platinum Jubilee e le sue smorfie e facce rivolte in alcuni casi anche verso mamma Kate ma anche per i suoi simpatici balletti, hanno intenerito tutti.

A distanza di diverse settimane si è tornati a parlare di Louis per via di una clip emersa di recente e che ha lasciato i fan della casa reale e dei duchi di Cambridge ‘confusi’. Il video mostra la duchessa di Cambridge porgere una sorta di bevanda al suo bimbo più piccolo durante il Giubileo di Platino e, come riferito da The Mirror, questa bottiglia sembrerebbe averlo calmato per un pò.

La bevanda che ha calmato Louis al Giubileo di Platino

Il principe Louis non è apparso in tutti gli eventi del Giubileo, che hanno avuto luogo durante il primo fine settimana di giugno, ma si è decisamente fatto notare agli eventi della domenica facendo facce buffe a sua madre e ballando in ogni momento, tanto che moltissime clip sono in seguito state riversate su TikTok diventando in breve tempo virali. Ma questo filmato, originariamente trasmesso su Sky News, ha scatenato molti dubbi, domande e perplessità: in molti infatti si sono chiesti perché al bambino di quattro anni venga ancora data una bottiglia di latte. Ma c’era davvero del latte nel contenitore?

Che bevanda è? La reazione degli utenti

Nella sezione commenti un utente ha scritto: “Louis ha quattro anni... sorpreso di vederlo usare una bottiglia di latte?”. Ma un altro fan ha risposto: “È un biberon, geniale per ridurre fuoriuscite, vestiti rovinati, sedie, tappeti”. E un’altra persona esasperata ha chiesto: “Così tanti genitori giudicanti qui, chi se ne frega se è una bottiglia o una biberon?”.

“Non è una tazzina o un biberon, è una bottiglia d’acqua Fortnum & Mason, un regalo nei sacchetti regalo dati a tutti gli ospiti sugli spalti” ha aggiunto una quarta persona. Latte o acqua dunque? Il dilemma rimane. Durante il Giubileo di Platino il piccolo Louis si è anche unito ai suoi genitori e ai suoi fratelli, George e Charlotte, sul balcone di Buckingham Palace. La famiglia ha salutato insieme alla regina per celebrare la fine delle celebrazioni e in quell’occasione il principino è parso più tranquillo.