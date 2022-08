Mara Venier e Maria De Filippi escono allo scoperto: ecco come vanno i rapporti a telecamere spente

Qual è il vero rapporto tra le signore della TV Maria De Filippi e Mara Venier? A svelarlo definitivamente è proprio quest’ultima

Maria De Filippi e Maria Venier sono le cosiddette signore della TV: la prima è la presentatrice più influente di Mediaset, dove conduce format come Uomini e Donne, Amici, C’è Posta per te e tantissimi altri per una presenza televisiva fissa, quasi quotidiana. La seconda, invece, è la regina della Rai ed è famosa per la conduzione di Domenica In…

Le due amatissime presentatrici sono sempre state amiche, soprattutto perché in passato non è mai capitato che si instaurasse “rivalità televisiva” tra loro. Le professioniste, infatti, sono colleghe, ma non avevano mai condotto programmi nella stessa fascia oraria.

La situazione, però, si è completamente ribaltata negli ultimi mesi: se, inizialmente, allo storico Domenica in, condotto dalla Venier, veniva trasmesso in parallelo Domenica Live di Barbara D’Urso, quest’anno le cose sono cambiate completamente.

Diversi mesi fa, infatti, a “contrastare” il colosso Domenica In è stato un altro grande format incredibilmente amato e seguito da grandi e piccini. Stiamo parlando del talent show Amici, condotto proprio dalla De Filippi.

Mara Venier e Maria De Filippi, ecco come stanno i rapporti tra loro

Dopo tanti anni, dunque, le amiche e colleghe si sono ritrovate ad essere “rivali” nella tanto agognata gara di ascolti. Come l’avranno presa le due signore della TV? La loro amicizia si sarà rovinata? A rivelarlo è stata proprio la Venier: vi sveliamo di più scorrendo in basso…

Cosa è successo tra loro dunque? Ricordiamo che, prima del suo ritorno a Domenica In, Mara Venier e Maria De Filippi sono state insieme nel programma targato Mediaset Tu si Que Vales. Ma ora?

Ci ha pensato zia Mara ha stroncare sul nascere qualsiasi tipologia di chiacchiericcio in merito: lei e la collega sono ancora grandi amiche. E non solo: non appena hanno saputo della contrapposizione televisiva di cui sarebbero state protagoniste, si sono subito chiamate ed avvisate a vicenda.

La Venier, inoltre, ha continuato ad elogiare la collega: ha ribadito, infatti, che il rapporto tra le due non è cambiato e che prova sempre un immenso senso di stima e affetto verso la De Filippi. Un qualcosa che solo tra vere professioniste poteva capitare.

Mara poi ha anche fatto un importante precisazione: per quanto le presentatrice siano state poste in stesse fasce orarie, i target che coinvolgono i loro programmi sono davvero molto diversi ed è su questo che devono focalizzarsi.

La prova che, quando c’è rispetto e professionalità, anche la competizione può essere sana, senza dunque andare ad intaccare un’amicizia solida.