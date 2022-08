Continua l’allarme voli e nel caos finiscono anche i vip: ecco tutti quelli rimasti a terra

E’ un’estate da incubo per chi ha voli prenotati e prenotazioni da fare all’ultima ora. Da questo periodo nero non ne escono fuori nemmeno i vip che hanno dovuto affrontare la crisi.

Tre diversi scioperi e cancellazioni all’ultimo secondo, l’allarme voli aha toccato anche numerosi personaggi del mondo dello spettacolo.

Nell’allarme voli sono rimasti coinvolti tantissimi vip. Tra disservizi, cancellazioni all’ultimo minuto e bagagli smarriti, nemmeno loro sono rimasti illesi. Nel caos sono finiti molti volti noti, personaggi che hanno dovuto cancellare eventi o arrivare in ritardo. Ma cosa è accaduto?

Caos voli, anche i vip sono stati coinvolti nell’allarme: chi è rimasto a piedi

E’ stata un’estate da incubo per i vacanzieri che si sono visti cancellare improvvisamente i voli. Tra le tantissime persone che hanno dovuto subire l’enorme disagio ci sono anche personaggi del mondo dello spettacolo. Insomma nemmeno loro hanno potuto molto contro i numerosi disservizi forniti dalle compagnie aeree negli scorsi mesi.

Vacanze a rischio quindi per tantissimi turisti che all’ultimo minuto sono stati costretti a rimanere a piedi oppure hanno perso bagagli. Le città capovolte maggiormente sono state Parigi, Roma, Milano e Londra. Qua, tra file interminabili, aeroporti pieni di turisti arrabbiati, e voglia di viaggiare dopo due anni di pandemia, l’emergenza di è fatta sentire con insistenza.

Da questa emergenza chiaramente non restano esclusi nemmeno i vio. Ad esempio Sonia Bruganelli e I Ferragnez, che possiedono aerei privati, possono volare e andare dove vogliono, anche nelle mete piada ambite. Altri vip però, che hanno preferito voli di linea, si sono ritrovati a fare i conti con il problema che attanagliava tutti gli essere umani. Tra loto influencer, attori e conduttrici di successo.

Simona Ventura, ad esempio, è rimasta bloccata per molto tempo a Napoli e la sua denuncia ha fatto il giro dei social. Emblematici anche i casi di Gianni Sperti, i Basciagoni e anche Flora Canto. Anche i vip si sono ritrovati a lamentarsi di disservizi che hanno dovuto affrontare in questi giorni.

Federica Panicucci ha raccontato: “Dopo un paio di giorni di silenzio sono tornata, io e Marco siamo ripartiti per il nostro viaggio, qualche giorno per noi, siamo tornati nel nostro posto del cuore. Tutto bene, bello meraviglioso tranne che ieri noi siamo atterrati ieri mattina alle 10. Le nostre valigie no, le nostre valigie sono arrivate oggi alle 2. Quindi sono stata praticamente un giorno e mezzo senza niente, solo con uno spazzolino da denti, nient’altro. Ho trovato appena sono arrivata una t-shirt in camera, omaggio del posto dove siamo, e sono stato con quella, praticamente”.