Rania di Giordania, la trasformazione è clamorosa e il chirurgo ci ha messo lo zampino

Il recente cambiamento della Regina Rania di Giordania non è di certo passato inosservato. Voi cosa ne pensate?

Non c’è alcun dubbio che la Rania di Giordania sia una delle royal più affascinanti di sempre. Sposata con il Re Abdullah, la royal ed attivista sociale riesce sempre a sfoggiare un aspetto invidiabile. Ma come fa?

A quanto pare con l’aiuto della chirurgia estetica. Nell’ultimo periodo è stata avvistata con un aspetto leggermente diverso dal solito. Molti pensano che anche lei, così come tante altre celebrities, abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica. Ma scopriamo insieme i dettagli.

Rania di Giordania: cosa ha combinato?

Rania di Giordania e mamma di quattro figli è recentemente apparsa in pubblico con un aspetto leggermente modificato. Gli esperti dicono che il suo viso non sia completamente naturale e che ci sia stato lo zampino del chirurgo.

Nel corso degli anni la Regina è stata molto impegnata nel sociale, sia nel suo paese che all’estero, riuscendo comunque a mantenere il suo aspetto fresco e giovanile. Anzi, ha sempre dimostrato meno anni, considerato che tra qualche giorno ne compirà 52. Ha perfino pubblicato diversi libri per bambini, ha promosso riforme in ambito educativo e sociale nel suo Stato e ha sempre condiviso attivamente la sua esperienza con altri Paesi, tenendo conferenze e partecipando allo sviluppo di programmi per migliorare il benessere delle giovani generazioni e sostenendo i diritti delle donne in tutto il mondo. È forse una delle reali più attive del nostro tempo.

Accompagna il coniuge nei viaggi all’estero, organizza ricevimenti di delegazioni straniere, sostiene iniziative di beneficenza, è attiva sui social media e dedica molto tempo alla comunicazione personale con i suoi sudditi. Oltre a questo, Rania è anche un’icona di stile riconosciuta. Recentemente però è stata al centro dell’attenzione. Molti utenti online hanno notato alcuni cambiamenti sul suo aspetto. In alcune delle ultime foto della regina il suo viso avrebbe iniziato ad assomigliare a una maschera congelata e i suoi enormi e bellissimi occhi si sono rimpiccioliti.

Questo ha fatto pensare che la royal fosse ricorsa alla chirurgia plastica. Ma ce n’era davvero bisogno? Dopo tutto, è sempre stata bellissima, indipendentemente dall’età. Considerando l’impegno di Rania, il suo aspetto e la sua capacità di prendersi cura di sé, è improbabile che abbia fatto ricorso a trattamenti anti-invecchiamento. Forse questa impressione si è creata a causa di un’angolazione sbagliata di una fotografia. Cosa ne pensate, i tratti del viso di Rania potrebbero cambiare così tanto e così rapidamente senza un intervento chirurgico?