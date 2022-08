WhatsApp sta per sparire dal tuo iPhone: migliaia di utenti nell disperazione

Alcuni di voi potrebbero non riuscire più ad usufruire di WhatsApp. Vediamo quali sono i modelli colpiti da questo cambiamento.

La brutta notizia è arrivata poco fa. Purtroppo alcuni di voi dovranno fare a meno di WhatsApp. Proprio così. Migliaia di utenti non avranno più la possibilità di utilizzare l’app di messagistica più popolare del mondo.

Infatti, WhatsApp sta terminando il supporto per alcune versioni iPhone e questo significa che significa che tutti i telefoni che non possono essere aggiornati perderanno il supporto. Ma scopriamo insieme chi sarà colpito.

WhatsApp chiude i battenti (su alcuni cellulari)

Secondo una nota del noto sito WABetaInfo, l’app smetterà di funzionare su alcuni modelli iOS. Stiamo parlando di iOS 10 e iOS 11 nell’ottobre 2022. Di conseguenza, WhatsApp chiederà a chiunque utilizzi ancora questa versione del sistema operativo di aggiornare il proprio telefono. L’aggiornamento però deve essere fatto entro e non oltre il 24 ottobre.

Ad esempio, chi utilizza un iPhone 5s, 6 o 6s potrà continuare a utilizzare WhatsApp, poiché questi dispositivi possono essere aggiornati. Alcuni di voi però saranno costretti ad acquistare direttamente un nuovo cellulare. E’ il caso per esempio di chi ancora utilizza un iPhone 5. Apple ha smesso di supportare questi iPhone da un po’ di tempo e, di conseguenza, non possono essere aggiornati dopo l’iOS 10. In un documento di supporto, WhatsApp stesso raccomanda di utilizzare l’applicazione su iPhone con almeno un iOS 12. L’applicazione è nota per l’aggiornamento dei suoi requisiti di sistema che possono lasciare i vecchi telefoni senza supporto.

L’azienda americana ha così dichiarato: “Il modo in cui le persone utilizzano i dispositivi cambia costantemente, quindi rivediamo regolarmente i modelli di hardware e software in via di invecchiamento per assicurarci di concentrare i nostri sforzi sulle piattaforme su cui le persone utilizzano maggiormente WhatsApp”. E anche se i modelli di iPhone 5 sono ormai datati, ci sono oltre due miliardi di persone che usano WhatsApp in tutto il mondo. Quindi almeno qualcuno sarà impattato da questa notizia e dovrà iniziare a cercare un nuovo dispositivo.

WhatsApp ha continuato dicendo “I dispositivi e i software cambiano spesso, quindi rivediamo regolarmente i sistemi operativi che supportiamo ed effettuiamo aggiornamenti. Per scegliere cosa smettere di supportare, ogni anno, come altre aziende tecnologiche, guardiamo quali sono i dispositivi e i software più vecchi e con il minor numero di persone che ancora li utilizzano. Questi dispositivi potrebbero anche non avere gli ultimi aggiornamenti di sicurezza o mancare delle funzionalità necessarie per far funzionare WhatsApp”.