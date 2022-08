Bomfunk MC’s, ricordate Freestyler? Ecco come sono invecchiati i membri del gruppo finlandese

Alla fine dello scorso millennio i Bomfunk MC’s, gruppo finlandese, conquistano la vetta delle classifiche musicali di tutto il mondo con il singolo ‘Freestyler’, ve li ricordate? Ecco come sono oggi.

In attività dal 1997 in Finlandia, il Bomfunk MC’s proponevano un misto di musica elettronica e rap che per quel periodo era innovativa. Fino al 1999 quasi nessuno, al di fuori della Finlandia, aveva sentito parlare di questi giovani musicisti, ma proprio quell’anno il loro destino musicale sarebbe cambiato grazie al singolo ‘Freestyler’.

La canzone presentava un beat di grandissimo impatto, in grado di rimanere in testa al primo ascolto e da rendere la canzone un tormentone. A rendere maggiormente iconico il pezzo è stato il video realizzato all’interno della metropolitana di Helsinki. In questo si vedeva un ragazzino con alle orecchie delle cuffie che ascoltava musica e immaginava di poter far muovere tutte le persone che vedeva a ritmo del brano che stava ascoltando grazie al lettore musicale.

Chiunque abbia vissuto quel periodo ricorderà la canzone e anche il video ad essa connesso. Molti pensavano che il protagonista del video fosse anche uno dei componenti del gruppo, ma in realtà il giovanissimo “Dj” metropolitano era un modello finlandese 15enne, tale Marlo Snellman. Un errore comune, visto che i membri del gruppo sono rimasti spesso dietro le quiente e l’unico di cui si conosceva volto e fisionomia era l’mc Raymond Ebanks.

Bomfunk MC’s, che fine ha fatto il gruppo finlandese e come appaiono oggi i suoi componenti

Dopo il successo planetario di In Stereo, album contenente il singolo ‘Freestyler’, in molti aspettavano il successivo lavoro del gruppo finlandese e due anni più tardi è uscito Burnin’Sneakers, loro secondo album che ha fatto registrare un discreto successo di pubblico. Nel 2002, infatti, sono uscite anche due edizioni speciali dell’album e sembrava che la carriera di questi ragazzi fosse solo all’inizio. Nel 2004 è uscito anche il loro terzo album – Reverse Phychology – ma l’accoglienza è stata più fredda.

Dopo il buco nell’acqua del terzo album, nel 2005 il gruppo musicale si è sciolto e non se n’è saputo più nulla fino al 2019, anno in cui è uscita la riedizione di ‘Freestyler’ per il ventennale del loro unico successo planetario. Per l’occasione è stato prodotto anche un nuovo video, in cui al posto di Marlo Snellman (qui presente con un cameo in versione vecchietta) c’è una ragazza, la modella serba Milica Bajčetić.

I Bomfunk MC’s oggi lavorano ancora insieme e vanno in tour per tutta l’Europa e probabilmente stanno anche lavorando al loro quarto album, anche se per il momento non sono emerse notizie concrete in tal senso. Per quanto riguarda l’iconico protagonista del video, Snellman adesso è diventato uno chef conosciuto in tutta la Finlandia e un food blogger.