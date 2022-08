Ha bussato alla porta per chiedere aiuto: l’assurdo incontro tra una donna e un gattino in difficoltà

Una donna è rimasta scioccata nello scoprire che a bussare alla sua porta c’era un gattino in cerca di aiuto. Ecco cosa è accaduto.

Una donna ha sentito piangere dal giardino di casa. Dopo poco un gattino randagio è comparso alla sua finestra. Un miagiolio di aiuto, almeno secondo la donna.

Infatti le temperature quel giorno era bassissime e stava nevicando. Questo ha fatto pensare che il gattino era disperato nel trovare un rifugio e perciò ha chiesto aiuto alla protagonista del racconto.

Un gattino tratto in salvo

Una donna, dopo aver sentito miagolare all’esterno di casa si è resa conto che un gattino si era avvicinato alla sua finestra. Si trattava di un soriano arancione, che se ne stava in piedi tra la neve e con un aspetto un po’ malandato. Il gatto si è avvicinato alla porta, miagolando come per chiedere aiuto. La donna, una volontaria di Un Chat à la Fois, un centro di soccorso per gattini del Quebec, ha inviato a Marie Simard un messaggio con la foto del gatto.

“Ha detto che sapeva che non accettavamo gatti adulti e che voleva aiutarlo”. Appena ho visto la foto mi si è spezzato il cuore e le ho detto di portarlo alla nostra clinica partner per farlo valutare”. “Il suo volto diceva tutto quello che c’era da dire”, ha aggiunto. “È rimasto davanti alla sua porta per un po’ e, non appena le ho detto di prenderlo, non ha cercato di scappare”. Alla clinica, il veterinario ha scoperto che il gatto aveva effettivamente bisogno di aiuto. Era coperto di ferite da morso, pulci e zecche e soffriva di congelamento, denti marci e diabete.

Simard sapeva che se il randagio non avesse chiesto le cure di cui aveva disperatamente bisogno, non avrebbe superato un altro inverno gelido. Nonostante il suo stato di debolezza, il gatto era semplicemente grato di essere di nuovo in mezzo alla gente. “Era molto gentile con i dipendenti della clinica“, ha detto Simard. “Al veterinario tirava fuori la zampa dalla gabbia per farsi accarezzare”. Simard ha chiamato il gatto Aslan, come il leone della serie Le Cronache di Narnia.

Dopo alcuni giorni di cure presso la clinica, la salute di Aslan è migliorata ed è andato a vivere in una casa adottiva, dove è diventato subito amico dei gatti della sua nuova mamma. Ogni giorno Aslan si assicurava che la sua mamma affidataria sapesse quanto fosse felice di essere al sicuro e al caldo. “È un gatto molto affettuoso”, ha detto Simard. “Gli piace dormire vicino alla sua mamma adottiva“. Quando è arrivato il momento di trovare ad Aslan una casa per sempre, la sua mamma affidataria non è riuscita a separarlo dalla sua nuova sorella e compagna di avventure, Cleo. “Lui dormiva accanto a lei, la spulciava e lei lo spulciava”, ha detto Simard. “Aveva senso farli stare insieme, due gatti salvati che hanno avuto una vita difficile”.