Instagram, il trucco per vedere le stories anche dopo le 24 ore canoniche

Sapete che è possibile vedere le stories di Instagram anche dopo le tradizionali 24 ore? Ecco cosa dovete fare.

Ormai chi di noi riesce a fare a meno di Instagram e soprattutto delle stories che i vostri amici postano quotidianamente?

É diventata abitudine per molti spulciare le stories altrui, però come molti già sanno dopo le 24 dalla pubblicazione della stessa story, quest’ultima non è più visibile. Ma se vi dicessimo che da oggi avete la possibilità di ripescare non solo le vostre stories ma anche quelle dei vostri amici. Esiste un semplice trucchetto che vi spieghiamo qui di seguito.

Come ritrovare le vecchie stories

Molti di noi finora hanno pensato che le stories su Instagram scompaiano automaticamente dopo 24 ore, quindi la maggior parte delle persone non riesce a ripescare una propria story quella di un suo amico.

Ma per voi e per gli Instagram dipendenti è arrivata una buona notizia. Infatti, è emerso che le vecchie stories non sono in realtà scomparse per sempre. Partiamo dalle vostre stories. Volete cercarne una vostra vecchia? Seguite questi passi per scoprire come una vostra story. Non vi preoccupate, avrete perfino la possibilità di condividerle nuovamente! Instagram poco tempo fa ha introdotto la funzione che consente agli utenti di trovare le vecchie stories, ma probabilmente la maggior parte degli utenti non ne era a conoscenza. Ecco come fare.

Aprite l’applicazione Instagram, andate alla pagina del vostro profilo e toccate le tre linee orizzontali nell’angolo in alto a destra .

. Apparirà il menu delle opzioni: selezionate Archivio dalle opzioni elencate.

dalle opzioni elencate. Quando l’archivio si aprirà, mostrerà per impostazione predefinita l’Archivio Stories e sarà possibile vedere tutte le storie caricate in precedenza.

Ora è possibile visualizzare una determinata Storia semplicemente facendo clic su di essa. Inoltre, è possibile toccare l’icona Altro nella parte inferiore dello schermo e salvare la Storia nel rullino fotografico o condividerla come post.

Ora che sapete come ritrovare una vostra vecchia story, scopriamo insieme come ripescare quella dei vostri amici. Tranquilli, non è così difficile come immaginate. Anche qui basta seguire i vari passaggi. Secondo Instagram, se si salva la propria storia come highlight, questa rimarrà finché non la si rimuove, e la storia rimarrà per più di 24 ore. Pertanto, è possibile visualizzare le vecchie stories di Instagram di qualcuno in questo modo: