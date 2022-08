Sabrina Ferilli, bastano jeans e maglietta ed è subito bomba sexy: esplosiva!

Sabrina Ferilli, l’età che non si vede per niente, con indosso un paio di jeans e una semplice t shirt bianca è la più sexy di Instagram.

E’ facile essere bella con i filtri e tutta preparata, ma al naturale e semplice come la Ferilli? Beh poche possono vantare questo sex appeal!

Sabrina Ferilli è una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. Il suo fisico e il suo essere una donna sensuale e formosa, l’hanno resa da sempre tra le più desiderate dagli uomini. Il punto forte della romana però non è soltanto la sua bellezza, ma anche la sua semplicità, la sua simpatia e la schiettezza. Insomma Sabrina è una numero uno!

Sabrina Ferilli fa innamorare con quelle scelte di look: è lei la regina dell’estate

Recentemente ha incantato il web indossando un bikini mozzafiato che ha messo in evidenza le sue forme, sicuramente non più toniche come una volta, ma che le rendono giustizia e le donano una bellezza rinnovata a acqua e sapone. Tutte possiamo essere bellissime su Instagram con filtri, ritocchi e preparazione. Ma senza tutto questo quante donne dello spettacolo si mettono in gioco?

Ebbene Sabrina è una di quelle donne che sa come mettersi in gioco e mostrarsi al naturale anche Econ un semplice paio di jeans e una t shirt che danno luce alla sua semplicità, da vera donna romana! L’attrice, dopo aver pubblicato gli scatti in barca in costume, con un libro tra le mani, i capelli sciolti e gli occhiali da sole, si veste di nuovo e lo fa in maniera eccelsa, come sempre!

Proprio in uno scatto estivo al mare, Sabrina aveva invitato i suoi lettori a leggere di più. “Buona giornata e leggiamo adesso che abbiamo un po’ più di tempo”, l’attrice infatti aveva pubblicato su Instagram una foto in bikini con un libro in mostra. Si tratta del testo “Felici i felici” di Yasmina Reza. Un libro da leggere, consigliato dall’attrice che a breve rivedremo in televisione. Per lei infatti si prospettano diversi impegni televisivi: nuove fiction, la sua parte ormai irrinunciabile nello show “Tu sì qui vales” insieme all’ormai insuperabile amica Maria De Filippi, con la quale è protagonista di gag esilaranti che regalano tanta allegria ai telespettatori.

Intanto si gode le vacanze al mare insieme al marito, Flavio Cattaneo. Ultimi momenti di relax, di pausa dalla vita frenetica, dal mondo della televisione, per godersi sole, mare, qualche lettura e perché no condividere con i follower le sue esperienze.