Sabrina Salerno, il total white diventa total trasparente: web in delirio

Sabrina Salerno stordisce i suoi fan con un look da capogiro, rivelando probabilmente un po’ di più del previsto.

A 54 anni Sabrina Salerno, grazie al suo fisico stratosferico riesce ancora a competere con le ventenni. Un look il suo sempre perfetto e ultra sensuale, in grado di delineare magnificamente le sue splendide curve.

Ma del resto, da una soubrette del suo calibro non ci si aspetta nulla di meno. Spesso e volentieri, la soubrette condivide i suoi magnifici look online, dove è seguita da più di un milione di followers, i quali seguono ogni sua mossa e non vedono l’ora di vedere il suo prossimo look. Quest’ultimo però ha fatto impazzire i fan. Scopriamolo insieme.

Sabrina Salerno, un total white da svenimento

Sabrina Salerno riesce sempre a stupirci con i suoi look da vera fashionista, mettendo sempre quel pizzico di sensualità, tipica della cantante.

Originaria della Liguria, è cresciuta nella celebre città di Sanremo insieme ai nonni. La sua carriera comincia da giovanissima, quando decide di partecipare a dei concorsi di bellezza. Proprio grazie a questi, si ritrova ben presto lanciata nel mondo dello spettacolo, dove partecipa a vari programmi tra i quali Premiatissima e W le donne. Ma in questo periodo decide di dedicarsi anche alla sua grande passione, la musica. Infatti, alla fine degli anni ottanta incide il suo primo singolo Sexy Girl, che le permette di scalare le classifiche nazionali e non solo. La sua notorietà arriva anche all’estero, dove tutt’ora è molto apprezzata.

Infatti, con il suo secondo album riesce a portarsi a casa il premio come Migliore cantante europea dell’anno. Ma la carriera di Sabrina non si è fermata qui. Come tante altre soubrette del panorama italiano, ha deciso di intraprendere la strada dei reality. Nel 2021 entra nel cast di Ballando con le stelle, il programma di Rai 1 condotto come sempre da Milly Carlucci. Alla fine, insieme al maestro di ballo Samuel Peron si aggiudica il terzo posto, arrivando subito dopo la modella inglese Bianca Gascoigne e la cantante genovese Arisa, vincitrice della sedicesima edizione.

Come accennato in precedenza, la Salerno è molto attiva sui social, dove è solita postare i suoi momenti più felici e memorabili. Non mancano ovviamente i suoi look stratosferici e mozzafiato. L’ultimo da lei postato ha letteralmente lasciato a bocca aperta i suoi followers Infatti, la showgirl ha deciso di posare con uno short striminzito e una t-shirt bianca semi-trasparente. Un look che non è certamente passato inosservato e il web è andato in delirio. Ma come biasimarla? Con un fisico come il suo, molte avrebbero sfoggiato lo stesso look!