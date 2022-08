La fuga d’amore diventa una truffa: a scappare è stata solo lei e con 5mila sterline

Brutte notizie per un uomo, che invece di una fuga d’amore con la sua amata si è ritrovato con 5 mila sterline in meno.

A volte le fughe d’amore sono romantiche ed indimenticabili ma per un giovane uomo è stata a di poco memorabile, ma per diversi motivi.

Un amore a prima vista che si è trasformato in un vero e proprio incubo. Scopriamo insieme i dettagli.

Una fuga d’amore costosa

Si sono incontrati a Londra, ma nel giro di poco tempo, quello che si pensava fosse un colpo di fulmine si è trasformato in un vero e proprio incubo.

Questo è quanto successo ad un uomo inglese. Poco tempo fa, un giovane, rimasto anonimo, ha incontrato quella che pensava fosse la sua anima gemella. La coppia, che ha incrociato per la prima volta gli sguardi nella capitale inglese non ha resistito alla tentazione di convolare a nozze. Infatti, i due piccioncini avevano deciso di recarsi in Italia per sigillare la loro unione. Per la precisione la la loro scelta era caduta su Roma. Del resto, quale città più romantica della Città Eterna per unirsi in matrimonio? Per questo motivo i due protagonisti della storia avevano organizzato una fuga d’amore nei minimi particolari, ma qualcosa è andato storto.

Lui, quarantenne, l’aveva conosciuta in un locale di Londra. Una passione travolgente, che secondo l’uomo era ricambiata. Questa colpo di fulmine l’ha portato nel giro di poco tempo a chiedere la mano alla sua dolce metà. Dopo aver accettato la proposta pianificano il loro matrimonio nella capitale italiana, ma decidono di non avere con loro né amici né parenti. E così i due prenotano il volo. Giunti all’aeroporto di Heathrow, sono pronti per imbarcarsi, ma lui decide di fare una piccola sosta in bagno, lasciandole bagagli e soldi.

Ma al suo ritorno l’amara scoperta: non trova nulla, né la sua futura moglie, né la valigia con i soldi, circa 5 mila sterline. Non l’ha più vista. A nulla è servita la denuncia alla polizia dell’aeroporto: le ricerche della ragazza sono state vane. I testimoni raccontano di aver visto l’uomo disperato. Forse è tornata in città da sola, forse ha deciso di partire con un altro volo. Fatto sta che la fuga d’amore a Roma è diventata semplicemente una fuga e pure con la beffa del furto. A volte è proprio vero, perdere la testa per qualcuno può essere rischioso.