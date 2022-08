Loredana Lecciso non ce la fa più: questa volta l’addio è definitivo

Recentemente Loredana Lecciso ha spiazzato tutti comunicando una decisione che pare esser irrevocabile: nessuno se lo sarebbe mai aspettato ma è il momento dell’addio.

Tutti conoscono Loredana Lecciso, compagna di Al Bano Carrisi con il quale ha avuto due figli, Jasmine e Al Bano Junior.

Sebbene senza dubbio l’elemento più celebre della coppia sia il cantante di Cellino San Marco, anche Loredana Lecciso ha avuto il suo momento di gloria nel mondo dello spettacolo.

Ora però pare che tutto possa cambiare. Sono infatti noti i diversi momenti di crisi della coppia e anche i trascorsi sia della Lecciso che di Al Bano, adesso sembra che molti nodi stiano venendo al pettine e ciò potrebbe cambiare il primis la vita proprio di Loredana Lecciso.

Loredana Lecciso annuncia la sua decisione definitiva: è un addio

Non tutti sanno infatti che, prima di apparire in televisione, Loredana Lecciso era una giornalista pubblicista, con collaborazioni attive per numerose emittenti locali del Salento.

Proprio in Salento, una terra che ama alla follia e che ama promuovere sempre, in ogni dove, Loredana Lecciso ha guadagnato un deciso apprezzamento per la sua attività di giornalista. E’ questo successo che adesso potrebbe sconvolgere la vita della bionda compagna di Al Bano.

La Lecciso ha infatti annunciato di voler dire addio al mondo dello spettacolo, proprio per tornare nel mondo della stampa:

“Sono tornata a essere giornalista pubblicista e vorrei cominciare a fare piccole collaborazioni raccontando la Puglia, il mio Salento. Sto valutando alcune proposte”

Così Loredana Lecciso ha spiegato a La Stampa i suoi futuri progetti o, quantomeno, quelli che sta vagliando.

I fan sono rimasti scioccati da questa sua improvvisa decisione ma, senza dubbio, sono ora curiosi di scoprire quali saranno i prossimi passi di questa nuova avventura della Lecciso.

Così, mentre Al Bano continua a svolgere la sua professione di artista, e viene ospitato anche in numerosi salotti televisivi, la sua compagna intraprenderà una nuova strada, qualcosa di decisamente più personale e che, forse, potrà anche far bene alla sua immagine che, finalmente, troverà uno spazio personale e non legato alla pesante immagine del celebre cantante.

Sarà questa la mossa vincente di Loredana Lecciso? Inizierà da qui la strada del suo vero successo? Non resta che attendere e stare a vedere. Noi senza dubbio seguiremo con grande attenzione i suoi prossimi passi.