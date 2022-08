L’orologio più caro al mondo? Il Rolex di Roger Federer

Roger Federer detiene un altro grande primato, e no, stavolta non c’entra nulla il tennis, o quasi. Scopriamo insieme i dettagli.

Roger Federer è considerato senza ombra di dubbio uno dei tennisti più bravi e più conosciuti del mondo. Non stupisce quindi il fatto che spesso e volentieri lo vediamo sfoggiare dei look e degli accessori super costosi.

Los svizzero stavolta ha scelto di rappresentare un po’ il suo paese natale indossando un orologio prezioso, che pochi riescono a permettersi. Parliamo di un Rolex e per la precisione di un modello esclusivo, uscito poco tempo fa ma che molti non ne sanno nemmeno l’esistenza.

Roger Federer e il primato da polso

La fama di Roger Federer lo precede. Ma del resto da un campione del suo calibro non ci aspetta nulla di meno. Nonostante qualche piccolo infortunio nel corso della sua carriera, il pluripremiato svizzero è ancora uno tra i tennis più vincenti della storia dello sport.

Quest’anno purtroppo, a causa di un infortunio al ginocchio non è riuscito a partecipare ad uno degli eventi più importanti dell’anno, Wimbledon. Infatti, il giocatore è fuori gioco ormai da diversi mesi, essendosi sottoposto ad un importante intervento chirurgico. Tuttavia, l’otto volte campione di Wimbledon è tornato all’All England Club di Londra per celebrare il 100° anniversario del Center Court dove si svolge annualmente il torneo di Wimbledon). A Federer si è unita una schiera di leggende del tennis passato e presente, tra cui Billie Jean King, Andy Murray, Venus Williams e Bjorn Borg.

Ovviamente tutti erano entusiasti di vedere la leggenda del tennis, che ha da poco compiuto quarantuno anni, tornare sul celebre campo da gioco. Ma molti hanno notato che Federer indossava un orologio speciale al polso, che ha attirato l’attenzione. Roger è ambasciatore del marchio Rolex dal 2006 e spesso indossa alcuni dei modelli più rari ed esclusivi. Infatti, anche questa volta Roger aveva al polso il nuovissimo Rolex Cosmograph Daytona “Orange”, che al momento non viene venduto dall’azienda.

L’accattivante versione dell’ambitissimo Rolex presenta una cassa in oro giallo 18 carati con 32 zaffiri arancioni taglio baguette sulla lunetta. Questa versione ha un quadrante nero con 11 indici in zaffiro arancione taglio baguette. Inoltre, l’orologio è abbinato a un cinturino Oysterflex. Essendo un pezzo fuori catalogo, questo particolare modello non è ufficialmente elencato sul sito web di Rolex, né è esposto nelle boutique. Per lo stesso motivo, non ha nemmeno un prezzo ufficiale. Ma si dice che l’esclusivo Rolex abbia un valore di circa 87.000 dollari. L’orologio è disponibile esclusivamente per i clienti più importanti e gli ambasciatori del marchio Rolex, come per l’appunto Roger Federer.