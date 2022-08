Lutto nel mondo del cinema: è venuta improvvisamente a mancare l’amatissima attrice

Una notizia tristissima ha devastato il mondo del cinema in questi giorni. Dopo una lunga battaglia con tre il male del secolo, se ne è a andata un’amatissima attrice.

Un terribile lutto ha stravolto il mondo del cinema nei giorni scorsi. Se ne è andata un’attrice che ha riempito i cuori di tantissimi fan. Amici, parenti e conoscenti l’avevano sostenuta per molto tempo, nel suo cammino contro la malattia che non le ha dato mai tregua. Si spegne così a soli 49 anni.

Lutto nel mondo del cinema: morta l’amata attrice

Insomma nelle ultime ore si è diffusa una notizia che non poteva non scuotere i fan di una nota e amata attrice.

Il lutto ha infatti colpito la famiglia dell’attrice Robyn Griggs. Lottava da tempo contro una malattia, un tumore, che ha voluto raccontare ai fan, ma che non le ha lasciato scampo. L’attrice aveva rivelato di avere ben quattro tumori. Una notizia devastante insomma che arriva poco dopo la morte della famosa Anne Heche, l’attrice deceduta dopi un incidente d’auto proprio nei giorni scorsi.

Amo ridere, è il mio modo di affrontare la malattia, e quindi mi sono assicurata di trovare qualcosa di divertente a cui pensare”, così scriveva la Griggs su Facebook per parlare della malattia che l’affliggeva. Lei, nata in Pennsylvania negli Stati Uniti d’America, era conosciuta al grande pubblico per i ruoli in soap opere come “Una vita da vivere” e “Destini“. La sua è stata infatti una perdita sentita tantissimo non solo dai cari e dalla famiglia, ma anche dai tantissimi fan che da sempre la sostengono e l’apprezzano.

Insomma un duplice colpo nel mondo del cinema ha sconvolto in queste ore tantissime persone che ammirano i loro fan li seguono nel tempo. Se Anne Heche è morta per una fatalità, un tragico incidente d’auto, invece la Griggs si è spenta per una tragica malattia, qualcosa che i fan sono abituati a vedere come il male del secolo. Purtroppo peri era giovane, aveva 49 anni, ma la malattia, i quattro tumori, che l’avevano colpita hanno messo fine alla sua vita.