“Rompiamo il silenzio sull’Africa”: l’appello di padre Alex Zanotelli – ecco come stanno realmente le cose

L’appello del missionario Zanotelli risalente al 2019 viene rilanciato oggi, gettando luce sull’estrema urgenza di farsi carico di piaghe e conflitti sociali che attanagliano l’Africa intera

Torna a “girare” sul web oggi e lo fa con una urgenza e una contemporaneità fortissima l’appello di Alex Zanotelli, meglio noto come padre Alex, il missionario italiano attivo da sempre sul territorio africano.

Un messaggio, il suo, che risale al 2019 ma che irrompe nuovamente sul web riportando l’attenzione su una serie di gravissimi conflitti dimenticati che attanagliano l’Africa intera.

Conflitti, questi, totalmente ignorati sia dall’opinione pubblica che dai media, ma che in realtà ci riguardano molto più di quello che potremmo immaginare.

I conflitti dimenticati in Africa riguardano tutti: l’appello di padre Alex Zanotelli

Il padre comboniano conosce bene le realtà di ogni singolo stato africano, su cui è attivo dal 1965.

Fondatore di diversi movimenti pacifisti, attivo nella realizzazione di riviste nel settore della cooperazione, padre Alessandro ha dedicato e continua a dedicare la sua intera vita ad aiutare le popolazioni africane, tutte tormentate da conflitti interni e da governi dispotici e dittatoriali.

Ma anche quelle italiane, visto il suo ritorno a Napoli nel rione Sanità e il suo impegno nella lotta accanto ai poveri.

Per questo nel suo messaggio, o meglio, nel suo appello, si rivolge soprattutto ai giornalisti, invitandoli a sensibilizzare governi e popolazione sui singoli contesti che attanagliano l’intero continente.

Nel messaggio, che abbiamo inserito qui sopra, inizia facendo riferimento alla situazione nel Sudan, dicendosi indignato dal disinteresse generale:

“È inaccettabile per me il silenzio sulla drammatica situazione nel Sud Sudan (il più giovane stato dell’Africa) ingarbugliato in una paurosa guerra civile che ha già causato almeno trecentomila morti e milioni di persone in fuga“ e ancora “È inaccettabile il silenzio sul Sudan, retto da un regime dittatoriale in guerra contro il popolo sui monti del Kordofan, i Nuba, il popolo martire dell’Africa e contro le etnie del Darfur.”

Il messaggio prosegue poi il riferimento alla Somalia e all’Eritrea, quest’ultima “retta da uno dei regimi più oppressivi al mondo, con centinaia di migliaia di giovani in fuga verso l’Europa”.

Ed ancora è inaccettabile, a detta del padre cambodiano, il silenzio sulla situazione nel Centrafrica “che continua ad essere dilaniato da una guerra civile che non sembra finire mai.” e che, segnaliamo noi, è ancora in corso.

Se alcuni di questi conflitti sono stati parzialmente risolti, come quella del Sudan, la maggior parte di essi continua a dilaniare il continente, come quella nella zona del Sahel, da cui la Francia si è ritirata senza tuttavia risolvere il problema del terrorismo.

O ancora la situazione in Libia, dove a undici anni di distanza dalla caduta di Gheddafi la situazione umanitaria continua rimanere drammatica fra costanti violazioni dei diritti umani e una situazione politica a dir poco instabile.

O ancora il Congo, la cui Repubblica si posiziona all’ultimo posto nel mondo nell’indice di sviluppo umano Aacausa dell’incontrollabile situazione ad est e della dilagante corruzione governativa.

“È inaccettabile – incalza ancora il missionario – il silenzio su trenta milioni di persone a rischio fame in Etiopia, Somalia, Sud Sudan, nord del Kenya e attorno al Lago Ciad, la peggior crisi alimentare degli ultimi 50 anni secondo l’ONU.”

“Per questo vi prego di rompere questo silenzio-stampa sull’Africa, forzando i vostri media a parlarne”, chiede poi a gran voce Padre Alex.

“Per realizzare questo, non sarebbe possibile una lettera firmata da migliaia di voi da inviare alla Commissione di Sorveglianza della RAI e alla grandi testate nazionali? E se fosse proprio la Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI) a fare questo gesto? Non potrebbe essere questo un’Africa Compact giornalistico, molto più utile al Continente che non i vari Trattati firmati dai governi per bloccare i migranti?”.

Un appello accorato, dunque, di iniziare a sensibilizzare in primis sul tema, attraverso un’operazione di informazione capillare e di qualità che consenta a tutti di capire, e sapere, cosa sta succedendo in Africa.

Per tale ragione nei prossimi giorni tratteremo dei conflitti che attanagliano, o hanno attanagliato, l’Africa, rispondendo a quell’appello di padre Alex che riteniamo, seppur parzialmente obsoleto su alcune questioni, quanto mai attuale.