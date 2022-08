Sai come Kate Middleton chiama il Principe William? Il soprannome imbarazza la Royal Family

Kate Middleton chiamerebbe il Principe William con un nomignolo alquanto particolare. Scopriamolo insieme.

Secondo alcune indiscrezioni Kate Middleton riserverebbe a suo marito un soprannome decisamente bizzarro. Il nomignolo risale ai tempo del college, quando entrambi frequentavano la St. Andrews University, in Scozia, dove si sono incontrati per la prima volta. Un rapporto iniziato come amicizia, che dopo poco tempo si è trasformato in qualcosa di più.

Nonostante i vari tira e molla, la coppia nel 2010 ha annunciato il fidanzamento e il 29 aprile 2011 i futuri regnanti inglesi hanno pronunciato il fatidico sì. Migliaia erano in attesa del grande momento, soprattutto fuori dall’Abbazia di Westminster, dove i fan della coppia non aspettava altro che vedere il futuro Duca e la futura Duchessa di Cambridge uniti in matrimonio. Un giorno decisamente memorabile, che rimarrà impresso non sono nella mente dei sudditi inglese, ma anche in quella di milioni di fan sparsi in tutto il mondo. In questi anni Kate e William hanno accolto tre figli, George, Charlotte e Louis. La coppia reale perciò nell’ultimo però è tornata sotto i riflettori a causa di un piccolo dettaglio.

Kate Middleton e lo strano nomignolo

Secondo alcune indiscrezioni, sembrerebbe che Kate Middleton, ai tempi del college, chiamasse il Principe William con un nomignolo alquanto particolare.

Ovviamente molte coppie riservano per la loro dolce metà un soprannome unico e a volte perfino sdolcinato, ma quello utilizzato da Kate ha spiazzato il web. Infatti, sembrerebbe che Kate Middleton chiamasse il futuro re inglese “Big Willy” ai tempi del college. Secondo quanto riferito, Kate lo avrebbe anche chiamato “Baldy” (pelato) al college, il che non fa una piega. Ma anche il Duca non è stato da meno. Era noto per essersi riferito a Kate chiamandola “babykins” e “DoD”, abbreviazione di “Duchess of Dolittle”.

Una fonte dei reali ha dichiarato: “I reali non sono molto bravi a comunicare tra loro, quindi questo è un modo per aggirare la situazione. I soprannomi sono un modo per eliminare la tensione familiare”. Questo è solo l’ultimo pettegolezzo sulla vita privata del Principe William e di Kate Middleton che ha scosso i sudditi. Infatti, alla fine di luglio, correva una voce che affermava che William vivesse una relazione extraconiugale. Si tratterebbe di un segreto aperto, almeno tra l’alta borghesia inglese, sempre quanto riportato dalla voce.

Quest’ultima, anche se mai confermata, affermava inoltre che il principe era un fan di un certo atto sessuale che la moglie si rifiutava di eseguire. Questa voce non ha mai rivelato di chi si trattasse ma i critici hanno subito pensato che il principe in questione fosse William, che da anni è perseguitato dalle voci di una relazione con l’amica di famiglia Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley.