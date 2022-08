Ha smesso di radersi e la sua vita è cambiata: ora è la ragazza con la barba di TikTok

Una ragazza è diventata virale quando ha deciso di pubblicare un video in cui dichiara di non volersi più radere.

Ha fatto scalpore il video pubblicato poco tempo fa di una donna che ha deciso di non radersi più.

Il clip, ormai diventato virale, ha suscitato ovviamente diverse reazioni da parte degli utenti. Ma perché questo video ha lasciato a bocca aperta il web? Continuate a leggere per scoprirlo.

La donna barbuta

La donna protagonista della vicenda è americana al momento risiede a Las Vegas. Dakota Cooke, questo il suo nome, ha sempre sofferto di irsutismo, ovvero una condizione caratterizzata dalla presenza anomala di peli duri e grossolani in zone tipicamente maschili.

In questo caso alla trentenne del Nevada cresce una barba. La donna si porta avanti questo problema dall’età di 13 anni. Ma se in passato si radeva il viso ben due volte al giorno e si sottoponeva a cerette settimanali, nell’ultimo periodo ha deciso di smettere. Cooke soffriva di ansia e disagio perché si era sempre sentita giudicata per la sua peluria facciale. Dakota è sottoposta a diversi test, ma non è ancora chiaro il motivo dell’eccessiva peluria sul viso. Alcuni medici ritengono che le sue ghiandole surrenali possano produrre alti livelli di testosterone.

Tuttavia, ora la donna ha combattuto la sua ansia e diffonde positività sui social media per ispirare altre donne con lo stesso problema. Ha raccontato che la ceretta era estremamente scomoda e che la rasatura le lasciava cicatrici ed eruzioni cutanee sulle gambe che doveva nascondere. Ma nel 2015 le cose sono cambiate. Infatti, Dakota ha deciso di seguire il consiglio di un’amica. Così, dopo decenni passati a radersi, la residente di Las Vegas ha deciso di fare pace una volta per tutte con la sua peluria facciale, scegliendo di farla crescere.

Ha dichiarato però che inizialmente è stato difficile non radersi. La donna ha dichiarato: “Ricordo la prima volta che qualcuno ha cercato di farmi una foto dopo che mi erano cresciuti i primi centimetri, e ho ricevuto un sacco di sguardi”. Ora la stessa donna si presenta come “Dakota la donna barbuta”. La sua famiglia e i suoi amici sostengono la sua decisione e anche i fan su TikTok le mandano tanto amore.