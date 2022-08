Harry e Meghan pronti a rivedere William e Kate: l’incontro si preannuncia drammatico

Harry e Meghan sono pronti per fare il loro ritorno nel Regno Unito. Come andrà l’incontro con William e Kate?

Sono passati già più di due anni da quanto i Duchi si Sussex hanno annunciato la loro separazione dalla Royal Family. La coppia infatti, risiede nella città natale di Meghan, a Los Angeles, insieme ai due figli, Archie e Lilibet, che ha da poco compiuto un anno.

Le tensioni però, nonostante il tempo, non si sono affievolite, anzi sono sempre più tense. Soprattutto quelle tra Meghan ed Harry e i cognati, William e Kate. In questo periodo la coppia oltreoceano è ritornata diverse volte nel Regno Unito in occasione di eventi speciali, come il Giubileo della Regina, tenutosi a giugno 2022. Ora però Harry e Meghan sono pronti a tornare nel Regno Unito. Una visita alquanto rara, ma per la beneficienza questo ed altro. Però chissà come la Royal Family li accoglierà?

Meghan ed Harry e l’incontro royal

Come riportato da alcune fonti, la coppia ha in programma una visita nel Regno Unito per motivi benefici. La coppia arriverà il 5 settembre per partecipare al One Young World Summit di Manchester.

L’organizzazione, di cui Harry è consigliere, ha lo scopo di sostenere e riunire i giovani leader di tutto il mondo. Il giorno successivo, il 6 settembre, il Duca e la Duchessa si recheranno in Germania per partecipare all’evento Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go, prima di tornare nel Regno Unito per partecipare ai Well Child Awards, che si terranno l’8 settembre. “Il principe Harry e Meghan, il duca e la duchessa di Sussex, sono lieti di visitare diverse associazioni di beneficenza all’inizio di settembre”, ha dichiarato un portavoce della coppia a proposito del loro prossimo viaggio.

Non sono stati resi noti i dettagli di una potenziale riunione con i membri anziani della famiglia reale. Nel luglio 2022, tuttavia, è stato riferito che la Regina aveva invitato Harry e Markle nella sua tenuta di Balmoral, in Scozia, durante le sue annuali vacanze estive. Viste le rare visite da parte dei Duchi, non ci stupiremmo se questi decidessero di incontrarsi con William e Kate, anche loro molto impegnati in questo periodo, tra un evento pubblico e l’altro.

Però non mettiamo in dubbio che il futuro Re e la futura Regina avranno sicuramente un po’ di tempo da dedicare a Meghan ed Harry, anche se non sappiamo come le due coppia si sono lasciate. Sono molte le speculazioni che ruotano intorno ai 4, ma ufficialmente non siamo a conoscenza del loro attuale rapporto. Chissà, magari questa visita sarà quella decisiva che riuscirà a riappacificare i figli della carissima Lady D.