Hai mai pensato a cosa potesse servire il logo posteriore dell’iPhone? Non ti resta che continuare a leggere per scoprirlo.

Molti di noi non ci hanno mai pensato o magari non ci hanno mai fatto caso, ma siamo qui per stravolgervi la vita. Proprio così. E sì, stiamo parlando con coloro che possiedono un iPhone.

Probabilmente ci sono ancora diverse funzionalità che non conoscete, nonostante abbiate ormai il vostro telefono da diverso tempo. Siamo sicuri che una di queste funzioni di cui siete ignari riguarda il logo posteriore dello smartphone. Scopriamo insieme i dettagli.

Come funziona il logo posteriore dell’iPhone

Se avete un iPhone, dovete assolutamente provare questa funzione nascosta, che probabilmente molti di noi ancora non conoscono o non ne hanno mai sentito parlare.

La funzione riguarda l’utilizzo del logo Apple, quello che si trova sul retro del telefono. Gli iPhone dell’azienda americana sono dotati di diverse funzioni intelligenti, una delle quali comprende il Back Tap. Ma di cosa si tratta esattamente? Back Tap” è una funzione di iOS 14 lanciata a settembre del 2020. Questa funzione consente agli utenti di iPhone di trasformare il logo Apple sul retro del dispositivo in un pulsante segreto. Il Back Tap non è attivo per impostazione predefinita e richiede quindi che gli utenti iOS lo impostino manualmente.

Poiché il Back Tap è nascosto nelle Impostazioni, molti utenti non ne conoscono l’esistenza. Questa funzione è estremamente multifunzionale e offre un’ampia gamma di opzioni. Sia il Doppio tocco che il Triplo tocco possono eseguire un ampio elenco di opzioni, tra cui App Switcher, Fotocamera, Centro di controllo, Schermata di blocco, Muto, Centro notifiche, Screenshot, Siri e Spotlight. In fondo all’elenco è presente anche l’opzione Siri Shortcuts, che visualizza le scorciatoie, se presenti, come opzioni. Ma ora che sappiamo di cosa si tratta, qual è la procedura per impostare il Back Tap?

Per inserirlo sul vostro iPhone, dovete innanzitutto assicurarvi che il vostro sistema iOS sia in esecuzione alla versione 14 o successiva. Quindi, è necessario andare in Impostazioni e premere su Accessibilità. A questo punto andate su Tocco e quindi cliccate su Back Tap. Una volta raggiunto Back Tap, si può decidere di impostare un Double Tap, un Triple Tap o entrambi. È sufficiente toccare l’opzione o le opzioni desiderate e selezionare dall’elenco delle scorciatoie.