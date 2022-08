Investe per errore la figlia di un anno: i vicini raccontano le strazianti urla del padre

Padre investe e uccide per errore la figlia. I vicini: “Urla tremende difficili da descrivere”. Una tragica storia macchia di sangue il Ferragosto italiano.

A Tombelle di Vigonovo in provincia di Venezia, al confine con quella di Padova, intorno alle 11.20 dello scorso lunedì, il giorno di Ferragosto, sia consumata una tragedia, un vero e proprio dramma che purtroppo ha visto la morte di una bambina.

Le primissime ricostruzioni hanno parlato di una bimba di 1 anno e 8 mesi travolta e uccisa da una macchina in retromarcia.

Con il passare delle ore, il quadro della tragica vicenda è andato sempre più delineandosi, evidenziando alcuni dettagli che hanno reso il fatto, se possibile, ancor più drammatico.

Ecco che cosa sarebbe accaduto.

Stava facendo retromarcia e ha ucciso la figlia: la disperazione del padre

Secondo quanto si può apprendere sul web, Chiara sarebbe stata investita inavvertitamente dal papà mentre faceva retromarcia nel cortile di casa.

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente ma il personale sanitario non ha potuto purtroppo far altro se non constatare il decesso della piccolo, e ciò nonostante tentativi di rianimazione ripetuti e l’intervento anche dell’elisoccorso. Le lesioni da schiacciamento sono del resto apparse, sin da subito, troppo gravi.

Strazianti le testimonianze dei vicini della famiglia coinvolta (padre, madre e tre figli).

“Siamo tutti sconvolti – ha commentato una vicina di casa -. Una famiglia da sogno, sempre uniti. Il loro figlio piu’ grande giocava con nostro nipote”.

“Il mio compagno – aggiunge una dirimpettaia – ha sentito le urla strazianti. ‘Aiutatemi’, gridavano. Ma non pensavamo una tragedia del genere”.

Sul luogo della tragedia in tarda mattinata è arrivato anche il parroco del paese, don Fabio, e la vicesindaco di Vigonovo, Luisa Sattin.

I carabinieri di Vigonovo e di Chioggia hanno informato l’autorità giudiziaria e avviato le dovute indagini.

Intanto la madre e i due fratelli maggiori della piccola pare abbiano lasciato la casa, mentre lo zio, cognato del padre, ha voluto condividere un ricordo della piccola Chiara, spendendo parole veramente commoventi:

“Un piccolo angelo ci ha lasciato oggi per una terribile fatalità. Una tragedia per la quale è difficile trovare una parola di consolazione. Perché non c’è consolazione alla perdita di una bimba di un anno e mezzo”.

La notizia ha fatto subito il giro del Paese, sconvolgendo tutti, anche il sindaco di Vigonovo, Luca Martello.

“È una grande tragedia – ha detto -. Mi auguro che la comunità ora sappia fare scudo attorno a questa famiglia, per tutelare lei e il grande dolore di chi non ha commesso qualcosa consapevolmente. Sono incidenti che purtroppo accadono, ulteriori informazioni non spostano nulla, non aiuteranno ad evitare che riaccadano”.

Fonte: Fanpage.it