Muratore vince alla lotteria e la sua vita cambia per sempre: il premio è da urlo

Un muratore è diventato milionario vincendo il premio della lotteria a Villa Mercedes, San Luis, in Argentina. La cifra vinta è davvero enorme

Uscire di casa per andare al lavoro guadagnando una manciata di soldi per mandare avanti faticosamente la famiglia e, il giorno dopo, ritrovarsi milionario.

Sembra un sogno ma è quanto accaduto lo scorso maggio ad un muratore argentino di 45 anni, ritrovatosi vincitore di una somma di denaro spropositata che gli cambierà definitivamente la vita, oltre che di una casa e due veicoli.

È accaduto a Villa Mercedes, città dell’Argentina nella provincia di San Luis nella quale vivono quasi 100mila abitanti, considerata la seconda città della provincia per numero di residenti e ubicata sulla riva sinistra del fiume Quinto, nella parte centro-orientale della provincia.

La vita cambia per sempre per un 45enne, quanto ha vinto

Nei giorni scorsi è tornato Telekino, gioco della lotteria argentina tornato dopo un periodo di stop per la pandemia di Covid-19 ed è proprio così che il fortunato muratore è riuscito ad aggiudicarsi la bellezza di 47 milioni di peso, pari a quasi 400mila euro.

Una cifra enorme per un paese nel quale la povertà si tocca con mano e gli stipendi medi sono terribilmente bassi. Non appena è stato effettuato il sorteggio si è appreso che il fortunato viveva nella provincia di San Luis: il vincitore è stato ufficialmente annunciato martedì sera quando l’agenzia La Precisa ha confermato che l’uomo si è presentato con il biglietto vincente.

Cosa farà il muratore con i soldi vinti

“Stiamo aspettando con ansia che si presenti il vincitore” aveva detto in precedenza la proprietaria dell’agenzia Gabriela Sierra ricordando che aveva “quattordici giorni lavorativi” per farsi vivo. Aggiungendo che era certo si trattasse di un residente locale e che questo premio gli avrebbe certamente cambiato la vita, ovvero che appartenesse alla classe medio-bassa. Nonostante la sua identità non sia stata resa nota, si è appreso che il vincitore non aveva una casa propria e che ha deciso di scambiare anche gli altri premi vinci, una casa, auto e camion con l’equivalente in contanti.

Tutto ciò che ha detto è stato che con quella somma di denaro si costruirà un’abitazione e cercherà di aiutare finanziariamente la sua famiglia. Il montepremi totale della lotteria Telekino ammontava a oltre 57 milioni di pesos e il muratore ha vinto il premio principale ottenendo 47.252.810 milioni (la cifra netta è di oltre 33 milioni).

Qualora vogliate prendere ispirazione, i suoi numeri fortunati sono stati 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 25.