Tutti conoscono Alberto Angela ma chi è Christine Angela? Ecco l’altra figlia di Piero Angela

Piero Angela se ne è andato e gli occhi sono stati puntati tutti sulla sua famiglia, in particolare su Alberto che, in quanto divulgatore scientifico, è molto conosciuto e amato dal pubblico.

Ma Piero Angela aveva anche una figlia. Chi è Christine Angela? La sorella di Alberto.

Con la morte di Piero Angela, noto divulgatore scientifico, avvenuta lo scorso 13 agosto, il mondo ha potuto conoscere anche un’altra figlia: Christine Angela. Tutti infatti conoscono Alberto Angela, anche lui divulgatore scientifico, molto noto come personaggio pubblico, ma non sanno nulla della donna.

La figlia di Piero Angelo infatti, a differenza del fratello, vive una vita completamente appartata e riservata. Della sua professione si conosce molto poco. Qualcosina di lei la possiamo apprendere dalla dedica fattale dal padre. A quanto pare infatti Christine anche appartiene alla comunità scientifica e ha analizzato più di 400 articoli scientifici.

Chi è Christine Angela? La figlia di Piero Angela

Il suo viso è stato scrutato per la prima volta durante i funerali del padre, che si sono tenuti in camera ardente in Campidoglio in quanto celebrazione laica. I riflettori dunque erano puntati soprattutto sui figlio del creatore di programmi scientifici di forte interesse e successo quali Quark e Super Quark.

Christine Angela ha dunque una vita molto riservata ed è meno conosciuta al grande pubblico rispetto al fratello Alberto. lei è nata nel 1958 mentre il divulgatore nel 1962. Ha quindi 64 anni e nonostante si sappia molto poco di lei, appare chiaro che faccia parte della comunità scientifica e che si occupi anche lei di scienza. In quanto traduttrice probabilmente conosce perfettamente le lingue, come ad esempio l’inglese.

Con la morte del padre, che ha rattristato il paese intero, l’Italia ha perso un pozzo di conoscenza che non faceva altro che divulgare al grande pubblico. Restano dunque aperte adesso le ipotesi sul futuro del programma, Super Quark. Sembrerebbe scontata l’idea che sia Alberto Angela a prendere il timone del programma. E’ probabile però che anche Christine Angela possa avere un ruolo nella trasmissione creata dal padre.

Si tratta solo di una supposizione infatti non è detto che Super Quark non venga cancellato. Sarebbe davvero un peccato se fosse così perché sono tantissime le persone che si sono avvicinate al mondo della scienza proprio attraverso questo programma. C’è poi Alberto Angela, che sono anni che ha preso il testimone del padre e infatti i suoi programmi in Rai sono seguissimo e amatissimi dal pubblico.