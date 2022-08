Il tuo partner è geloso? Ecco le app con cui legge le tue mail e i tuoi messaggi

Ci sono alcune app con le quali il tuo partner è in grado di spiare ogni tua mossa. Scopriamo insieme quali sono e come funzionano.

Se avete il dubbio che il vostro partner possa trascorrere del tempo con un’altra persona, esiste un modo eccellente per chiarire i vostri dubbi e catturare un traditore.

Qui di seguito vogliamo elencarvi le 3 principali app di localizzazione che potete utilizzare per monitorare il telefono della vostra dolce metà.

Le app della verità

Se vi ritrovate continuamente a inviare un messaggio di testo o a chiamare il vostro partner, ma non vi risponde, c’è un buon motivo per preoccuparsi. Fortunatamente, la scelta dell’app giusta vi fornirà la verità e la tranquillità di cui avete bisogno.

Tra le app di localizzazione che potete usare c’è mSpy, considerata una delle migliori applicazioni per il monitoraggio delle coppie. Le sue fantastiche opzioni vi aiutano a soddisfare appieno le vostre esigenze di monitoraggio. Permette ovviamente di monitorare l’attività del telefono del partner da remoto. Una volta installata sul dispositivo, questa applicazione è invisibile. Si tratta di un’app abbastanza conveniente che vi permetterà di spiare il dispositivo del vostro fidanzato o della vostra fidanzata senza toccarlo e di scoprire i loro spostamenti o di leggere le loro app dei social media e i loro messaggi di testo.

La seconda app è Spyzie. Si tratta di un’applicazione principalmente per il controllo parentale, ma ha tutto ciò che serve per tenere traccia della vita segreta del vostro partner. È possibile utilizzarla per scoprire ogni genere di cose. Vi permette di sapere tutto ciò che accade sul dispositivo Android del vostro partner o su qualsiasi altro dispositivo.

La terza e ultima app è chiamata Localize.mobi, probabilmente lo strumento più semplice per rintracciare la posizione del vostro partner e richiede solo un numero di telefono. Non c’è bisogno di alcuna installazione, nessun rooting: tutto è completamente nascosto. L’applicazione però non gratuita ma il prezzo è molto abbordabile: 0,99 centesimi. La cosa migliore dell’applicazione è che vi fornisce una posizione esatta, potete rintracciare il telefono di chiunque in tutto il mondo e il soggetto interessato non lo verrà mai a sapere. Ecco come utilizzare Localize.mobi come tracker di coppia: