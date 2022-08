Jessica Alves ricerca un compagno per la vita e vuole diventare madre: “Anche se costasse un milione di euro…”

La Barbie umana, dopo essersi sottoposta a più di 90 interventi chirurgici nella sua vita, ora si sente finalmente pronta a compiere il grande passo. Potrebbe essere, però, più complicato del previsto.

La storia di Jessica Alves, per quanto sofferta, resta unica nel suo genere. E non tanto per la particolarità del suo percorso, sottoporsi a ben 90 interventi di chirurgia estetica, oltre a costituire un pericolo, resta un record, ma quanto per il fenomeno in sé e per sé, lo stesso che porta share e indici di gradimenti nei vari salotti pomeridiani e serali tv di tutto il mondo.

Jessica, infatti, non è ricercata solo in Italia, ma anche in Brasile e in Germania ad esempio, dove continua a raccontare la sua vita e i suoi sogni. Come ogni essere umano, infatti, la Barbie – prima ex Ken – ancora non si sente soddisfatta del tutto del suo percorso.

Solo qualche mese fa, era volata in Thailandia per sottoporsi a un intervento di femminilizzazione della voce, pecca questa che le rendeva difficoltoso perfino apparire in tv. La sua voce, infatti, non la rappresentava appieno, tradendo il suo aspetto “naturale” che non coincideva con la sua vera essenza. Insomma, stiamo parlando comunque di una condizione dolorosa e che le è costata anche tantissimi soldi.

La 39enne, infatti, ha speso complessivamente più di un milione euro. Cifra questa che non le pesa né la spaventa: sa bene Jessica come dietro ogni intervento e ogni banconota spesa ci sia una conquista personale importantissima. Ma la Alves non ha ancora finito, resta un ultimo passo da compiere, forse il più importante.

Jessica Alves e il desiderio di maternità

Jessica Alves non ha mai fatto mistero di volersi sottoporre anche ad un trapianto di utero così da poter rimanere incinta. “Anche se costasse un milione di euro avere un figlio, troverei un modo per farlo. Mi piacerebbe un bambino che ha i miei geni e il mio sangue, e ho il mio sperma congelato in modo da poterlo usare per la fecondazione in vitro”, aveva dichiarato la 39enne al quotidiano inglese ‘The Sun’ qualche mese fa.

Ma non finisce qui. La Barbie umana ha confessato alla rivista ‘Nuovo’: “Voglio un amore e una famiglia vera”. Al momento, però, non ha ancora trovato qualcuno con cui costruire una famiglia. Tutte le persone che infatti hanno intrattenuto una relazione con lei, non erano poi pronte a fare il grande passo. Motivo per cui Jessica è ancora alla ricerca, nella speranza che prima o poi uno dei suoi corteggiatori decida di volere un bambino con lei e non solo di divertirsi.

Uno dei suoi flirt più recenti è stato chirurgo dei Vip ed ex concorrente del Grande Fratello Vip – per due volte in realtà – Giacomo Urtis. Eppure, tra una canzone, un’ospitata tv e un ingresso in coppia con Valeria Marini al GF, Giacomo pare non aver mai voluto fare qualcosa di serio con Jessica: “Giacomo è sempre impegnato con il lavoro, non so se è pronto a diventare padre come lo sono io a diventare madre. Meglio cercare un altro uomo italiano”.